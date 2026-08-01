Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Режисер, який знімав зірок Голівуду, оселився на Прикарпатті

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
За словами американця, найбільше його вражає не природа чи архітектура, а самі українці
фото: скріншот із відео

Бен Гофман продав майно у США та відкрив офіс своєї продакшн-компанії в Коломиї

Ще кілька років тому Бен Гофман жив у Лос-Анджелесі, працював фотографом і режисером, знімав рекламні кампанії, музичні кліпи та фільми. Сьогодні він оселився в Коломиї, розвиває власну продакшн-компанію, волонтерить на прифронтових територіях і вивчає українську мову. Як інформує «Главком», свою історію американець розповів «Суспільному».

Перший раз до України Бен приїхав у травні 2022 року. Його запросили зняти благодійний кліп біля зруйнованого літака «Мрія» в Гостомелі. Каже, саме ця поїздка змінила його життя.

«Дорогою з Кракова до Києва сталося щось, чого я й досі не можу пояснити. Мене ніби магнітом притягнуло до цієї країни. Я багато подорожував, але лише в кількох місцях відчував себе по-справжньому як удома. Україна стала одним із них», – згадує він.

Повернувшись до США, Бен не переставав думати про Україну. Згодом разом із бізнес-партнеркою Юліаною вони ухвалили рішення, яке для багатьох здалося дивним: продали майже все, перевезли обладнання й відкрили офіс своєї продакшн-компанії в Коломиї.

Сьогодні команда складається з дев'яти українських фахівців. Вони створюють документальні фільми, рекламні кампанії, відео для соціальних мереж і допомагають благодійним організаціям розповідати про свою роботу.

Сам Гофман переконаний, що допомагати можна не лише донатами чи гуманітарною допомогою.

«Я довго думав, чим можу бути корисним, і зрозумів: один із найкращих способів допомоги – це розвивати економіку. Чим більше замовлень матиме наша компанія, тим більше людей ми зможемо працевлаштувати», – говорить він.

Паралельно американець волонтерить разом із командою Animal Rescue Kharkiv. Він їздить на Донеччину, документує евакуацію тварин із прифронтових територій і безоплатно створив для організації новий сайт, щоб про її роботу більше дізналися за межами України.

Ще одна особиста ціль Бена – вивчити українську мову. Каже, це не просто захоплення.

«Якщо я збираюся жити в Україні, то повинен навчитися говорити українською. Для мене це не хобі, а велика мрія», – каже він.

За словами американця, найбільше його вражає не природа чи архітектура, а самі українці.

«Попри війну, повітряні тривоги й постійну небезпеку, люди працюють, підтримують одне одного і не здаються. Саме тому я називаю Україну країною неймовірних людей», – говорить Гофман.

Нещодавно він придбав будинок у селі Нижній Березів на Косівщині. Каже, після ремонту хоче жити саме там.

«Я хотів би зустріти старість у гарному українському селі. Хотів би мати кілька кіз, багато собак і котів. А ще – створювати більше робочих місць і допомагати ще більшій кількості українців. Я приїхав сюди не для того, щоб щось забрати. Я приїхав, щоб віддавати».

Нагадаємо, американський актор Джессі Айзенберг, відомий за головною роллю у фільмах «Ілюзія обману», відвідав Україну. Американець показався на Львівщині.

Також акторка українського походження Оксана Лада, відома за роллю у популярному серіалі «Клан Сопрано», привітала Перший окремий медичний батальйон ЗСУ з Днем медичного працівника. Оксана Лада висловилася про мужність бойових медиків, які щодня рятують життя. Зірка подякувала батальйону за їхню працю та людяність.

До слова, американський актор Шон Пенн, який нещодавно отримав Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану, прибув до України. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Зокрема, Шон Пенн не прийшов на церемонію нагородження премії Оскар-2026, адже під час вручення йому статуетки «Оскара», він перебував на шляху до України.

Читайте також:

Теги: Україна будинок майно природа Івано-Франківщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна отримала перевагу в повітрі над російською ППО
США і Франція допомогли Україні знайти слабкі місця ППО Росії
29 липня, 18:34
Консульство розраховує на на всебічне, об’єктивне й оперативне розслідування
Черговий напад на українців у Вроцлаві: українське консульство направило запит до поліції Польщі
27 липня, 12:37
Атаковано вантажні судна Port Olya 2 та Begey, які використовувалися для перевезення військових вантажів між Іраном і Росією
Іран звинуватив Україну в атаці на своє торгове судно
26 липня, 12:22
22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 липня, 00:00
Президент Чехії озвучив тривожний прогноз щодо планів Путіна
Президент Чехії назвав дедлайн для завершення війни в Україні
9 липня, 12:57
Як підтримувати «добросусідські» відносини?
Польський розворот: які висновки має зробити Україна
7 липня, 15:22
Німеччина виділить Україні 11,6 млрд євро
Німеччина заклала у бюджет 11,6 мільярда євро для України: на що підуть гроші
6 липня, 23:10
Українські військові випробовують протитанкові ракетні комплекси Javelin
Команда Навроцького виступила проти розсекречення допомоги Україні
6 липня, 12:15
«Укрзалізниця» попередила про затримки поїздів
«Укрзалізниця» змінила маршрути низки поїздів
6 липня, 07:02

Життя

Режисер, який знімав зірок Голівуду, оселився на Прикарпатті
Режисер, який знімав зірок Голівуду, оселився на Прикарпатті
У Нідерландах біженців оселили в колишній в'язниці: українець показав умови та побут
У Нідерландах біженців оселили в колишній в'язниці: українець показав умови та побут
Емігрантка назвала недоліки та переваги життя у Німеччині
Емігрантка назвала недоліки та переваги життя у Німеччині
Найавторитетніший гороскоп на 2 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку
Найавторитетніший гороскоп на 2 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку
Українець розкрив вартість комфортного життя у Польщі
Українець розкрив вартість комфортного життя у Польщі
Археологи розкопали у Туреччині залу часів Римської імперії
Археологи розкопали у Туреччині залу часів Римської імперії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 серпня: ситуація на фронті
147K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 серпня 2026
92K
На прощання «Нафтогаз» виплатив Корецькому відпускні: названо суму
86K
Церковний календар на серпень 2026: коли святкуємо Маковія, Яблучний та Горіховий спас
51K
Єврокомісія відповіла дружині Пєскова на вимогу скасувати санкції

Новини

Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
Сьогодні, 14:48
Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
Сьогодні, 04:00
Дизель різко подорожчав. Ціни на АЗС 31 липня 2026 року
Вчора, 07:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 07:18
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:00
Батьки дітей, які постраждали від обстрілу у Вишневому, скаржаться на умови у закарпатському «Артеку»
30 липня, 21:33

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua