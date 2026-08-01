Режисер, який знімав зірок Голівуду, оселився на Прикарпатті

За словами американця, найбільше його вражає не природа чи архітектура, а самі українці

Бен Гофман продав майно у США та відкрив офіс своєї продакшн-компанії в Коломиї

Ще кілька років тому Бен Гофман жив у Лос-Анджелесі, працював фотографом і режисером, знімав рекламні кампанії, музичні кліпи та фільми. Сьогодні він оселився в Коломиї, розвиває власну продакшн-компанію, волонтерить на прифронтових територіях і вивчає українську мову. Як інформує «Главком», свою історію американець розповів «Суспільному».

Перший раз до України Бен приїхав у травні 2022 року. Його запросили зняти благодійний кліп біля зруйнованого літака «Мрія» в Гостомелі. Каже, саме ця поїздка змінила його життя.

«Дорогою з Кракова до Києва сталося щось, чого я й досі не можу пояснити. Мене ніби магнітом притягнуло до цієї країни. Я багато подорожував, але лише в кількох місцях відчував себе по-справжньому як удома. Україна стала одним із них», – згадує він.

Повернувшись до США, Бен не переставав думати про Україну. Згодом разом із бізнес-партнеркою Юліаною вони ухвалили рішення, яке для багатьох здалося дивним: продали майже все, перевезли обладнання й відкрили офіс своєї продакшн-компанії в Коломиї.

Сьогодні команда складається з дев'яти українських фахівців. Вони створюють документальні фільми, рекламні кампанії, відео для соціальних мереж і допомагають благодійним організаціям розповідати про свою роботу.

Сам Гофман переконаний, що допомагати можна не лише донатами чи гуманітарною допомогою.

«Я довго думав, чим можу бути корисним, і зрозумів: один із найкращих способів допомоги – це розвивати економіку. Чим більше замовлень матиме наша компанія, тим більше людей ми зможемо працевлаштувати», – говорить він.

Паралельно американець волонтерить разом із командою Animal Rescue Kharkiv. Він їздить на Донеччину, документує евакуацію тварин із прифронтових територій і безоплатно створив для організації новий сайт, щоб про її роботу більше дізналися за межами України.

Ще одна особиста ціль Бена – вивчити українську мову. Каже, це не просто захоплення.

«Якщо я збираюся жити в Україні, то повинен навчитися говорити українською. Для мене це не хобі, а велика мрія», – каже він.

За словами американця, найбільше його вражає не природа чи архітектура, а самі українці.

«Попри війну, повітряні тривоги й постійну небезпеку, люди працюють, підтримують одне одного і не здаються. Саме тому я називаю Україну країною неймовірних людей», – говорить Гофман.

Нещодавно він придбав будинок у селі Нижній Березів на Косівщині. Каже, після ремонту хоче жити саме там.

«Я хотів би зустріти старість у гарному українському селі. Хотів би мати кілька кіз, багато собак і котів. А ще – створювати більше робочих місць і допомагати ще більшій кількості українців. Я приїхав сюди не для того, щоб щось забрати. Я приїхав, щоб віддавати».

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