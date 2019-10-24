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    Фото

    Эшли Грэм показала нежное фото с мужем

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    Эшли Грэм показала нежное фото с мужем
    posta-magazine.ru

    Самая известная plus size модель в мире Эшли Грэхем показала нежное фото

    Самая известная plus size модель в мире, 31-летняя Эшли Грэхем опубликовала в Instagram трогательное фото со своим супругом, видеооператором Джастином Эрвином.

    На новом снимке модель, которая в настоящее время беременна первенцем, запечатлена целующей своего мужа.

    «Моя любовь навсегда», — подписала фото звезда.

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    instagram.com/ashleygraham
    instagram.com/mrjustinervin
    instagram.com/mrjustinervin
    instagram.com/mrjustinervin
    instagram.com/mrjustinervin
    instagram.com/mrjustinervin
    instagram.com/mrjustinervin
    instagram.com/mrjustinervin
    instagram.com/mrjustinervin
    instagram.com/mrjustinervin
    instagram.com/mrjustinervin

    Отметим, на своих страницах в соцсетях Грэхем регулярно публикует новые фото и видео, демонстрируя, как проходит ее беременность.

    Так, накануне модель показала, как наслаждается загородным отдыхом, расслабляясь в гамаке. Звезда сообщила, что решила отдохнуть от городской суеты и напряженной работы, и отправилась в спа-отель Ventana Big Sur на тихоокеанском побережье штата Калифорния.

    «Я решила взять отпуск на неделю, чтобы отключиться от всего и насладиться своим детским медовым месяцем. Я раньше не понимала, как сильно нуждаюсь в отдыхе от технологий», — сообщила Грэхем в отпускном ролике.

    Джерело: style.nv.ua

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