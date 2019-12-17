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    Фото

    Ирина Билык опубликовала фото из домашнего архива

    • Розсилка
    Ирина Билык опубликовала фото из домашнего архива
    instagram.com/bilyk_iryna

    Билык напомнила, как выглядела в начале карьеры

    Известная украинская певица Ирина Билык активно ведет свой аккаунт в Instagram. Недавно 49-летняя знаменитость выставила необычное архивное фото, на котором позировала в совсем необычном образе из 80-х. Так, артистка примерила парик с афро кудрями, массивные серьги и платье в сетку.

    «Если бы я родилась в Африке, меня бы назвали Ифе, что в переводе означает любовь. Как вы думаете, каким могло бы быть, в таком случае, моя африканская фамилия?» - поразмышляла под фото Ирина.

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    instagram.com/bilyk_iryna

    Однако поклонников изрядно озадачил такой образ звезды, а кто-то даже сравнил ее с Киркоровым.

    «Ну и дела, ты на Киркорова похожа, да. Сколько этой фотке?», «Свободу Анджеле Дэвис», «Билык, она и в Африке- Билык! Такой другой просто нет! Вы невероятная!», - писали под снимком поклонники певицы. 

    знаменитости фотография Instagram
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