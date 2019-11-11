Макс Барских выпускает новый альбом: чего ждать от звезды

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instagram.com/max_barskih

Макс Барских поделился с поклонниками прекрасными новостями, объявив, что его творческий отпуск завершился очень продуктивно

В личном Instagram-аккаунте артиста появилась новая публикация. Успешный исполнитель объявил, что работал над новой музыкой и вскоре презентует очередную пластинку.

«Мой творческий отпуск, конечно же, был посвящен созданию новой музыки! Именно результатами этой паузы от концертной деятельности я и поделюсь с вами в самое ближайшее время!», - отметил артист.

Будущий альбом звезды получил название «1990» и видимо, был навеян жанром диско тех годов. Над созданием пластинки работали второй режиссер Алана Бадоева — Яна Мазана, и дизайнер, иллюстратор Даня Шулипа.

В тизере, которым поделился Барских можно увидеть женщину в металлическом предмете, напоминающем терновый венок. Поклонники остались вне себя от радости и прекрасных новостей.