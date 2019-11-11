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    Макс Барских выпускает новый альбом: чего ждать от звезды

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    Макс Барских выпускает новый альбом: чего ждать от звезды
    instagram.com/max_barskih

    Макс Барских поделился с поклонниками прекрасными новостями, объявив, что его творческий отпуск завершился очень продуктивно

    В личном Instagram-аккаунте артиста появилась новая публикация. Успешный исполнитель объявил, что работал над новой музыкой и вскоре презентует очередную пластинку.

    «Мой творческий отпуск, конечно же, был посвящен созданию новой музыки! Именно результатами этой паузы от концертной деятельности я и поделюсь с вами в самое ближайшее время!», - отметил артист.

    Будущий альбом звезды получил название «1990» и видимо, был навеян жанром диско тех годов. Над созданием пластинки работали второй режиссер Алана Бадоева — Яна Мазана, и дизайнер, иллюстратор Даня Шулипа.

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    1990 - это год моего рождения, и этим альбомом я завершаю свою музыкальную трилогию: «Туманы», «Семь», «1990». Песни из нового альбома все ещё наполнены романтизмом тех лет, но положены на более урбанистическое и современное звучание. Я создаю микс оголенно-искренних чувств с настроениями большого города. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ «1990» #новыйальбом1990 #MAXBARSKIH Ed by @ianamazana D by @shu.name #BADOEV2019

    Допис, поширений Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih)

    В тизере, которым поделился Барских можно увидеть женщину в металлическом предмете, напоминающем терновый венок. Поклонники остались вне себя от радости и прекрасных новостей.

    артист Instagram отпуск время
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