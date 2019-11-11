Макс Барских выпускает новый альбом: чего ждать от звезды
Макс Барских поделился с поклонниками прекрасными новостями, объявив, что его творческий отпуск завершился очень продуктивно
В личном Instagram-аккаунте артиста появилась новая публикация. Успешный исполнитель объявил, что работал над новой музыкой и вскоре презентует очередную пластинку.
«Мой творческий отпуск, конечно же, был посвящен созданию новой музыки! Именно результатами этой паузы от концертной деятельности я и поделюсь с вами в самое ближайшее время!», - отметил артист.
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Мой творческий отпуск, конечно же, был посвящён созданию новой музыки! Именно результатами этой паузы от концертной деятельности я и поделюсь с вами в самое ближайшее время! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ “1990” #новыйальбом1990 #MAXBARSKIH Ed by @ianamazana D by @shu.name #BADOEV2019
Будущий альбом звезды получил название «1990» и видимо, был навеян жанром диско тех годов. Над созданием пластинки работали второй режиссер Алана Бадоева — Яна Мазана, и дизайнер, иллюстратор Даня Шулипа.
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1990 - это год моего рождения, и этим альбомом я завершаю свою музыкальную трилогию: «Туманы», «Семь», «1990». Песни из нового альбома все ещё наполнены романтизмом тех лет, но положены на более урбанистическое и современное звучание. Я создаю микс оголенно-искренних чувств с настроениями большого города. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ «1990» #новыйальбом1990 #MAXBARSKIH Ed by @ianamazana D by @shu.name #BADOEV2019
В тизере, которым поделился Барских можно увидеть женщину в металлическом предмете, напоминающем терновый венок. Поклонники остались вне себя от радости и прекрасных новостей.