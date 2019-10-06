Как злодеи Disney украсят свои дома: фото



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boredpanda.com

Диснеевские фильмы сыграли большую роль в нашем детстве, поэтому всегда интересно и немного ностальгически видеть удивительные художественные работы с персонажами Disney, которые создают сегодня фанаты

Однако обычно все вращается вокруг главных героев - принцесс и хороших парней - и все всегда забывают злодеев, которыми приправлены эти истории. Они не получают должного внимания, вполне заслуженного, даже несмотря на то, что у них хоть и злые, но выдающиеся личности.

Помня об этом, команда экспертов по дизайну онлайновой платформы для дома и интерьера Angie's List решила воздать должное ошибочно недооцененным злодеям Disney и, определив их личный стиль, захватила их зловеще-стильные спальни.

Эти шесть по-разному оформленных комнат имеют наиболее знаковые цветовые гаммы, которые идеально изображают самых известных злодеев и их эксцентричных личностей, как если бы они жили в реальном мире в 2019 году.

Допустим, для них не бывает счастливых концов в фильмах, но по крайней мере у всех этих персонажей теперь есть что-то хорошее - место, где можно положить голову в конце трудового тяжелого дня зла.

Номер Малеволы, расположенный в замке на вершине Запретной горы, не показан в классической «Спящей красавице» Disney. Но, взглянув на ее стиль и атмосферу – все эти черные рога, черно-пурпурный халат, зеленая кожа и золотой посох - можно было предсказать несколько вещей.

В проекции на 2019 год зелень кожи и замка, видимые в оригинальном фильме, дизайнеры включили в окружающую среду в небольших элементах, таких как растение и светящаяся сфера наверху посоха.

Фиолетовые в этой комнате в невероятных облицовках; и, конечно, это не было бы комнатой Малеволы без присутствия ее верной вороны, Диабло.

Джерело: boredpanda.com