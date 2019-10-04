Алехандру Лабастиду-Шапиро называют «вечно молодой бабушкой» : фото и секреты женщины



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Алехандра раскрыла секреты своей молодости, а именно: сыроедение, натуральные лекарства, грамотные занятия спортом и позитивное мышление

55-летнюю Алехандру Лабастиду-Шапиро из американского города Чикаго, штат Иллинойс, называют в сети «вечно молодой бабушкой». Женщина подчеркнула, что люди часто принимают ее за сестру-близнеца дочери и она получает много комплиментов от мужчин.

«Правильная осанка и физическая активность помогают сохранять энергию и избавляют тело от токсинов. Важно соблюдать баланс питательных веществ, и в сочетании с позитивным мышлением все эти компоненты дают здоровое тело», – поделилась Лабастида-Шапиро.

Алехандра – мать троих детей и бабушка четырех внуков. Она работает инструктором по пилатесу. К здоровому образу жизни ее с детства приучали родители: они предпочитали использовать натуральные лекарственные травы, приобщили дочь к фитнесу и диетам.

По мнению женщины, формула «возраст — это всего лишь число» верна, если правильно заботиться о себе и вести здоровый образ жизни. Лабастида-Шапиро много тренируется, но всегда дает телу восстановиться после занятий.

«Я чувствую себе более здоровой и умной, чем когда мне было двадцать и тридцать лет. Я даже научилась избегать токсичных людей и ситуаций, которые выкачивают мою энергию. Когда ты это делаешь, в твоей жизни появляются правильные люди. Я всегда стараюсь найти во всем светлую сторону и, самое главное, пытаюсь всегда быть собой», — заявила Лабастида-Шапиро.

Джерело: segodnya.ua