Камалия резко похудела (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/kamaliyaofficial

Новый снимок, выложенный певицей в соцсетях, удивил и несколько обеспокоил ее фанатов

Популярная певица Камалия, счастливая жена и мама, довольно часто радует своих поклонников новыми снимками в соцсетях. Однако последнее фото несколько обеспокоило фанатов: на снимке певица выглядит очень похудевшей.

Хотя при этом поклонники отметили: постройнев, Камалия выглядит намного моложе.

На опубликованном фото певица позирует в черном комбинезоне. Ее распущенные волосы свободно падают на плечи.

«Завтра съемки моего следующего видео на мой следующий сингл. Мне позволено сказать вам только это», - подписала фотографию звезда.

instagram.com/kamaliyaofficial

«Ого, как похудела», «Похудела очень!!!», «Камалия, Вы тут просто роскошно выглядите!!!», «Как похорошели», - пишут подписчики.

Не так давно Камалия отмечала 7-летие своих близняшек Арабеллы и Мирабеллы. Торжество отпраздновали в Одессе, где для малышек организовали настоящее выступление дельфинов, в котором смогли поучаствовать и сами девочки.

Первоклассницы Арабелла и Мирабелла приступили к учебе. Певица Камалия потратила 7,5 тысяч гривен на канцелярию для дочерец-первоклассниц. Арабелла и Мирабелла приступили к учебе еще 28 августа. Таков граф

Джерело: kp.ua