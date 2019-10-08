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    Камалия резко похудела (фото)

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    Камалия резко похудела (фото)
    instagram.com/kamaliyaofficial

    Новый снимок, выложенный певицей в соцсетях, удивил и несколько обеспокоил ее фанатов

    Популярная   певица Камалия, счастливая жена и мама,  довольно часто радует своих поклонников новыми снимками в соцсетях. Однако последнее фото  несколько обеспокоило фанатов:  на снимке певица  выглядит очень похудевшей. 

    Хотя при этом поклонники отметили: постройнев, Камалия выглядит намного моложе.

    На опубликованном фото певица позирует в черном комбинезоне. Ее распущенные волосы свободно падают на плечи.

    «Завтра съемки моего следующего видео на мой следующий сингл. Мне позволено сказать вам только это», - подписала фотографию звезда.

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    instagram.com/kamaliyaofficial

    «Ого, как похудела», «Похудела очень!!!», «Камалия, Вы тут просто роскошно выглядите!!!», «Как похорошели»,  - пишут подписчики.

    Не так давно Камалия отмечала 7-летие своих близняшек Арабеллы и Мирабеллы. Торжество отпраздновали в Одессе, где для малышек организовали настоящее выступление дельфинов, в котором смогли поучаствовать и сами девочки. 

    Первоклассницы Арабелла и Мирабелла приступили к учебе. Певица Камалия потратила 7,5 тысяч гривен на канцелярию для дочерец-первоклассниц. Арабелла и Мирабелла приступили к учебе еще 28 августа. Таков граф

    Джерело: kp.ua

    знаменитости фотография Камалия певица
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