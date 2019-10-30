Самая молодая миллиардерша в образе сексуального кролика Playboy взволновала мужчин



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Кайли Дженнер instagram.com/kyliejenner/

В Голливуде одна за другой проводятся вечеринки-маскарады по случаю Хэллоуина.

22-летняя Кайли Дженнер подготовила соблазнительный костюм, пожелав стать сексуальным кроликом Playboy. На серии фото инстадива предстала в черном боди с откровенным декольте и полупрозрачных колготках.

Фотографии привели пользователей в восторг. Модель Винни Харлоу отметила, что подруги выглядят очень «горячо». «Парочка плохих девчонок», - написала она.

Ранее Кайли и Анастасия переодевались в Мадонну и Бритни Спирс. Девушки даже повторили культовый поцелуй поп-звезд.

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