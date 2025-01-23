Популярні американські співачки заявили, що Instagram блокує «відписку» від сторінки Трампа

Іnstagram також блокував можливість відписатись від віцепрезидента Джей Ді Венса та першої леді Меланії Трамп

Американські співачки Демі Ловато та Грейсі Абрамс, поскаржились на те, що Meta не блокує їм можливість відписатись від сторінки в Instagram президента США Дональда Трампа. Про це пише CNN.

Абрамс розповіла, що їй довелося тричі відписуватися від облікових записів, оскільки постійно автоматично повторно відновлювалась підписка сторінки в Instagram.

Своєю чергою, Ловато написала: «Сьогодні я двічі перестала стежити за цим хлопцем».

Повідомляється, що інші користувачі соціальних мереж публікують повідомлення про те, щоб скасувати підписку на облікові записи, якщо вони не підтримують адміністрацію Трампа. А деякі користувачі висловили стурбованість тим, що цього тижня в Instagram заблокували хештег #Democrat.

Також зазначається, що не можна відписатись і від віцепрезидента Джей Ді Венса та першої леді Меланії Трамп в Instagram.

Meta заперечує, що змушувала користувачів стежити за акаунтами Трампа та Венса. За словами компанії, облікові записи президента, віцепрезидента та першої леді змінюються з кожною адміністрацією.

«Людей не змушували автоматично підписуватися на будь-які офіційні облікові записи президента, віце-президента чи першої леді у Facebook або Instagram», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп розкрив вміст листа, який Джо Байден написав йому, залишаючи Білий дім.

За словами республіканця, лист був підписаний словами: «Шановний президенте Трамп». Наприкінці листа зазначається «Джо Байден».

«Це був трошки надихаючий лист. Насолоджуйтесь ним, робіть хорошу роботу. Важливо, дуже важливо. Яка важлива робота. Це було позитивним для нього, коли він написав це. Я оцінив листа», – каже американський президент.