Депутат Тищенко нацькував СБУ на соратницю Порошенка

Нардеп заявив, що знімати урядовий портал заборонено і пригрозив відповідальністю автору фото

Народна депутатка України від «Європейської солідарності», членкиня комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Софія Федина сьогодні, 12 лютого, опублікувала фото з-під стін Верховної Ради України, де вранці вишикувалися автозаки. На фото, яке вже розлетілося по Мережі, відреагував народний депутат Микола Тищенко і пригрозив автору відповідальністю.

скриншот допису Софії Федини

Нардеп заявив, що знімати урядовий портал заборонено і прикріпив те саме фото до свого допису.

«Шановні телеграм-канали і всі, хто опублікував це фото. По-перше, зйомка в урядовому кварталі – заборонена! По-друге, нічого нового не відбувається! Спокійно!», – написав Тищенко у своєму Telegram.

Він додав, що СБУ має розібратися з тим, хто зробив цю світлину і поширює її під час воєнного стану.

«Служба безпеки України має розібратися в ситуації, хто зробив світлини з урядового кварталу та поширює попри заборону під час воєнного стану, та притягти порушників до відповідальності. Це легко побачити на камерах Апарату Верховної Ради. Тож розслідування не займе багато часу», – йдеться у повідомленні.

скриншот допису Тищенка

Натомість народна депутатка Юлія Яцик у коментарі Times of Ukraine повідомила, що під Раду дійсно завезли автобуси поліцейських, застосували підрозділи охорони та оточили урядовий квартал.

«Певно, очікують на міжнародні делегації. Немає ніяких заворушень і мітингів. Навіщо військова техніка під Радою, від кого захищатися, від людей? Вона потрібна на фронті, у зоні бойових дій, але точно не тут», – заявила Яцик.

скриншот допису Times of Ukraine

Нагадаємо, 8 січня народний депутат несподівано з’явився на засідання Верховної Ради. Раніше Тищенко не прийшов на суд через начебто проблеми зі здоров'ям. Прокурор повідомив, що Тищенко о четвертій ранку 23 грудня звернувся до медзакладу у Києві, де йому попередньо діагностували ішемічну хворобу серця. Це і начебто стало причиною його відсутності у суді.

Раніше прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України Миколи Тищенка за фактом незаконного позбавлення волі людини.

Зауважимо, що 20 червня у Дніпрі люди у військовій формі та балаклавах напали на колишнього добровольця і бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова. На кадрах видно, як чоловік у білій футболці, якого пізніше упізнали, як військового Дмитра Павлова спецпідрозділу Kraken, який знімав на телефон діяльність Тищенка. Виникла суперечка, після чого супроводжуючі нардепа побили чоловіка, попри те, що поруч були його дитина та дружина, та наділи на нього кайданки. Паралельно один із чоловіків тримав сумку добровольця та обшукував її.

Згодом народний депутат Микола Тищенко прокоментував інцидент, що трапився у Дніпра за участі людей у військовій формі та колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра Сина Павлова. Він заявив, що військовий «є начальником безпеки ботоферми» й «разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії й спровокував поліцейського».

Також у поліції повідомили, що за фактом бійки у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження. А чинному народному депутату України Миколі Тищенку було повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.