Головна Київ Новини
search button user button menu button

Депутат Тищенко нацькував СБУ на соратницю Порошенка

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Депутат Тищенко нацькував СБУ на соратницю Порошенка
Нардепка Федина виклала у мережу фото яке, за словами нардепа Тищенка, викладати заборонено
фото: Софія Федина, Facebook

Нардеп заявив, що знімати урядовий портал заборонено і пригрозив відповідальністю автору фото

Народна депутатка України від «Європейської солідарності», членкиня комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Софія Федина сьогодні, 12 лютого, опублікувала фото з-під стін Верховної Ради України, де вранці вишикувалися автозаки. На фото, яке вже розлетілося по Мережі, відреагував народний депутат Микола Тищенко і пригрозив автору відповідальністю. 

Депутат Тищенко нацькував СБУ на соратницю Порошенка фото 1
скриншот допису Софії Федини

Нардеп заявив, що знімати урядовий портал заборонено і прикріпив те саме фото до свого допису. 

«Шановні телеграм-канали і всі, хто опублікував це фото. По-перше, зйомка в урядовому кварталі – заборонена! По-друге, нічого нового не відбувається! Спокійно!», – написав Тищенко у своєму Telegram. 

Він додав, що СБУ має розібратися з тим, хто зробив цю світлину і поширює її під час воєнного стану. 

«Служба безпеки України має розібратися в ситуації, хто зробив світлини з урядового кварталу та поширює попри заборону під час воєнного стану, та притягти порушників до відповідальності. Це легко побачити на камерах Апарату Верховної Ради. Тож розслідування не займе багато часу», – йдеться у повідомленні. 

Депутат Тищенко нацькував СБУ на соратницю Порошенка фото 2
скриншот допису Тищенка

Натомість народна депутатка Юлія Яцик у коментарі Times of Ukraine повідомила, що під Раду дійсно завезли автобуси поліцейських, застосували підрозділи охорони та оточили урядовий квартал. 

«Певно, очікують на міжнародні делегації. Немає ніяких заворушень і мітингів. Навіщо військова техніка під Радою, від кого захищатися, від людей? Вона потрібна на фронті, у зоні бойових дій, але точно не тут», – заявила Яцик. 

Депутат Тищенко нацькував СБУ на соратницю Порошенка фото 3
скриншот допису Times of Ukraine

Нагадаємо, 8 січня народний депутат несподівано з’явився на засідання Верховної Ради. Раніше Тищенко не прийшов на суд через начебто проблеми зі здоров'ям. Прокурор повідомив, що Тищенко о четвертій ранку 23 грудня звернувся до медзакладу у Києві, де йому попередньо діагностували ішемічну хворобу серця. Це і начебто стало причиною його відсутності у суді.

Раніше прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України Миколи Тищенка за фактом незаконного позбавлення волі людини. 

Зауважимо, що 20 червня у Дніпрі люди у військовій формі та балаклавах напали на колишнього добровольця і бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова. На кадрах видно, як чоловік у білій футболці, якого пізніше упізнали, як військового Дмитра Павлова спецпідрозділу Kraken, який знімав на телефон діяльність Тищенка. Виникла суперечка, після чого супроводжуючі нардепа побили чоловіка, попри те, що поруч були його дитина та дружина, та наділи на нього кайданки. Паралельно один із чоловіків тримав сумку добровольця та обшукував її.

Згодом народний депутат Микола Тищенко прокоментував інцидент, що трапився у Дніпра за участі людей у військовій формі та колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра Сина Павлова. Він заявив, що військовий «є начальником безпеки ботоферми» й «разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії й спровокував поліцейського».

Також у поліції повідомили, що за фактом бійки у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження. А чинному народному депутату України Миколі Тищенку було повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

Читайте також:

Теги: Верховна Рада Микола Тищенко Софія Федина фото

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Четвертий рік канал «Рада» не виробляє власних телепередач
«Кіт», якого розгодувала «Рада». Хто заробить на телемарафоні у 2025 році? Війна і бізнес
16 сiчня, 15:15
Заборгованість НЕК «Укренерго» за компенсацію виробництва електроенергії з альтернативних джерел перед держпідприємством «Гарантований покупець» перевищила 30 млрд грн
«Укренерго» виплатить 5 млрд грн боргу зеленим інвесторам – закон
15 сiчня, 17:26
Вогнеборці ліквідовують наслідое ворожої атаки на Київщині, листорад 2024 олку
Як отримати компенсацію на відновлення майна, знищеного під час війни: алгоритм дій
16 сiчня, 15:43
США заморозили на 90 днів виплати за більшістю наявних грантів на іноземну допомогу
Парламентський комітет пропонує замінити американську допомогу від USAID європейською
30 сiчня, 09:12
У вересні 2022 року остаточно було заборонено в Україні діяльність партії ОПЗЖ
Бойко проти НАЗК. Лідер ліквідованої ОПЗЖ отримав першу поразку у судах
31 сiчня, 12:00
Нардеп Потураєв висловив сподівання, що регламентному комітету вдасться знайти якесь рішення щодо Порошенка, яке буде не про пів року
Порошенку можуть скоротити відсторонення від засідань. Нардеп назвав причину
31 сiчня, 16:03
Законопроєкт 12260 буде опубліковано у визначеному Верховною Радою друкованому засобі масової інформації для всенародного обговорення
Законопроєкт про кредитну історію направлено на всенародне обговорення
Вчора, 15:17
Сьогодні термін для проходження повторного медогляду продовжено до 5 червня 2025 року
Термін проходження ВЛК обмежено придатним продовжено до 5 червня
Сьогодні, 11:23
Федина припустила, що поява спецтранспорту пов'язана із сьогоднішньою акцією
Під будівлю Верховної Ради зігнали автозаки – нардепка
Сьогодні, 12:02

Новини

В Оболонському районі Києва уламки пошкодили газифіковані будівлі
В Оболонському районі Києва уламки пошкодили газифіковані будівлі
Депутат Тищенко нацькував СБУ на соратницю Порошенка
Депутат Тищенко нацькував СБУ на соратницю Порошенка
Атака дронів на Київщину: внаслідок падіння уламків постраждала жінка
Атака дронів на Київщину: внаслідок падіння уламків постраждала жінка
Під будівлю Верховної Ради зігнали автозаки – нардепка
Під будівлю Верховної Ради зігнали автозаки – нардепка
Ракетна атака на Київ: новий глава КМВА повідомив про локалізацію пожеж
Ракетна атака на Київ: новий глава КМВА повідомив про локалізацію пожеж
У Києві пройде виставка робіт художниці Любові Панченко, яка загинула внаслідок окупації Бучі
У Києві пройде виставка робіт художниці Любові Панченко, яка загинула внаслідок окупації Бучі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
164K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 лютого: ситуація на фронті
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 лютого 2025
42K
«Ми ж вам сповідалися, а ви брешете». Віряни прогнали батюшку, що не перейшов в Українську церкву
27K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17K
Зеленський про початок великої війни: Всередині Офісу президента загинули люди, мене хотіли вбити
11K
Крупі набридло сидіти у СІЗО. Адвокати запропонували суду угоду

Новини

У Києві внаслідок російської атаки є влучання уламків та пожежі (оновлено)
Сьогодні, 05:16
У Києві пролунала серія вибухів
Сьогодні, 04:48
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 04:35
Угорщина направить близько €1 млн Лівану замість допомоги Україні
Сьогодні, 03:48
Новий контракт для добровольців 18-24 років, голосування за добудову ХАЕС. Головне за 11 лютого
Вчора, 21:19
Європа планує захопити танкери тіньового флоту РФ – Politico
Вчора, 07:36

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua