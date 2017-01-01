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    «Королевой красоты» впервые стала девушка с синдромом Дауна. Фото победительницы

    Судей покорила улыбка и танцевальные умения девушки
    Впервые в истории в конкурсе красоты победу одержала девушка с синдромом Дауна. Ей оказалась 22-летняя Микайла Холмгрен. Она завоевала титул «Мисс Миннесота». Она уже неоднократно участвовала в конкурсах красоты. Но ранее это были состязания для девушек с ограниченными возможностями. Судьи конкурса «Мисс Миннесота»
    • Сьогодні, 20:56
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    Судей покорила улыбка и танцевальные умения девушки

    Впервые в истории в конкурсе красоты победу одержала девушка с синдромом Дауна. Ей оказалась 22-летняя Микайла Холмгрен. Она завоевала титул «Мисс Миннесота».

    Она уже неоднократно участвовала в конкурсах красоты. Но ранее это были состязания для девушек с ограниченными возможностями.

    Судьи конкурса «Мисс Миннесота» отметили в Микайле улыбку и танцевальное мастерство.

    «Для меня танцы — это способ самовыражения. Мой талант заключается в этом, и я хочу показать людям, что я могу делать», - сказала Холмгрен.

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    «Королевой красоты» впервые стала девушка с синдромом Дауна. Фото победительницы
    «Королевой красоты» впервые стала девушка с синдромом Дауна. Фото победительницы
    «Королевой красоты» впервые стала девушка с синдромом Дауна. Фото победительницы
    «Королевой красоты» впервые стала девушка с синдромом Дауна. Фото победительницы
    «Королевой красоты» впервые стала девушка с синдромом Дауна. Фото победительницы
    «Королевой красоты» впервые стала девушка с синдромом Дауна. Фото победительницы
    «Королевой красоты» впервые стала девушка с синдромом Дауна. Фото победительницы
    «Королевой красоты» впервые стала девушка с синдромом Дауна. Фото победительницы
    «Королевой красоты» впервые стала девушка с синдромом Дауна. Фото победительницы
    «Королевой красоты» впервые стала девушка с синдромом Дауна. Фото победительницы
    «Королевой красоты» впервые стала девушка с синдромом Дауна. Фото победительницы
    «Королевой красоты» впервые стала девушка с синдромом Дауна. Фото победительницы
    «Королевой красоты» впервые стала девушка с синдромом Дауна. Фото победительницы
    «Королевой красоты» впервые стала девушка с синдромом Дауна. Фото победительницы
    «Королевой красоты» впервые стала девушка с синдромом Дауна. Фото победительницы
    «Королевой красоты» впервые стала девушка с синдромом Дауна. Фото победительницы

    Джерело: Обозреватель

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