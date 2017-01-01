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    Fashion-скандал: Эмили Ратаковски обвинили в плагиате

    Сегодня издание The Business of Fashion написало об очередном скандале в мире моды.
    На днях Эмили Ратаковски, на которую подписаны больше 15 млн человек в Instagram, пополнила ряды дизайнеров. [READ_MORE] Звезда запустила собственный бренд купальников Inamorata, на который за считанные часы подписались больше 75 тыс человек, пишет журнал Elle. Вскоре после этого Эмили обвинила в плагиате дизайнер Лиза Мари Фернандес. По ее
    • Вчора, 23:36
    • Розсилка

    Сегодня издание The Business of Fashion написало об очередном скандале в мире моды.

    На днях Эмили Ратаковски, на которую подписаны больше 15 млн человек в Instagram, пополнила ряды дизайнеров.

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    Звезда запустила собственный бренд купальников Inamorata, на который за считанные часы подписались больше 75 тыс человек, пишет журнал Elle.

    Вскоре после этого Эмили обвинила в плагиате дизайнер Лиза Мари Фернандес. По ее словам, модель без разрешения позаимствовала дизайн двух моделей ее купальников, которые начали продаваться еще 3 года назад.

    В качестве доказательства Лиза Мари продемонстрировала два сертификата на дизайн этих моделей, завизированные Сообществом Европейского союза. 

    Бренд, зарегистрированный таким образом, получает монополию на экспорт, импорт и использование определенного дизайна на всей территории Европейского союза до 2020 года.

    Эмили пока никак не прокомментировала неоднозначную ситуацию.

    Любопытно, что стоимость купальников Фернандес стартовала 455 долларами, а Ратаковски установила цену от 75 до 160 долларов.

    Ну а пока, леди пытаются выяснить кто из них прав, предлагаем вам самим сравнить модели купальников и вынести свой вердикт.

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    Коллекция Лизы Мари Фернандес
    Коллекция Лизы Мари Фернандес
    Коллекция Эмили Ратаковски
    Коллекция Эмили Ратаковски
    Слева - Коллекция Лизы Мари Фернандес, справа - Эмили Ратаковски

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