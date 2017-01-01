Fashion-скандал: Эмили Ратаковски обвинили в плагиате
- Вчора, 23:36
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Розсилка
Сегодня издание The Business of Fashion написало об очередном скандале в мире моды.
На днях Эмили Ратаковски, на которую подписаны больше 15 млн человек в Instagram, пополнила ряды дизайнеров.
Звезда запустила собственный бренд купальников Inamorata, на который за считанные часы подписались больше 75 тыс человек, пишет журнал Elle.
Вскоре после этого Эмили обвинила в плагиате дизайнер Лиза Мари Фернандес. По ее словам, модель без разрешения позаимствовала дизайн двух моделей ее купальников, которые начали продаваться еще 3 года назад.
В качестве доказательства Лиза Мари продемонстрировала два сертификата на дизайн этих моделей, завизированные Сообществом Европейского союза.
Бренд, зарегистрированный таким образом, получает монополию на экспорт, импорт и использование определенного дизайна на всей территории Европейского союза до 2020 года.
Эмили пока никак не прокомментировала неоднозначную ситуацию.
Любопытно, что стоимость купальников Фернандес стартовала 455 долларами, а Ратаковски установила цену от 75 до 160 долларов.
Ну а пока, леди пытаются выяснить кто из них прав, предлагаем вам самим сравнить модели купальников и вынести свой вердикт.