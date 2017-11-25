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    Эмили Ратаковски снялась полностью обнаженной в парке в Калифорнии

    Эмили Ратаковски совсем недавно представила собственную линию купальников, однако маркетинговую стратегию модель продумала плохо. \
    Вместо того, чтобы делиться новыми снимками, демонстрирующими преимущества бикини, Эмили опубликовала снимок, намекающий, что можно обойтись и без него. Особенно если за окном океан и соответствующая погода. Эмили снялась полностью обнаженной на скамейке в парке. Ратаковски позирует на камеру своей калифорнийской подруги Кэт.
    • Сьогодні, 10:11
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    Эмили Ратаковски совсем недавно представила собственную линию купальников, однако маркетинговую стратегию модель продумала плохо. \

    Вместо того, чтобы делиться новыми снимками, демонстрирующими преимущества бикини, Эмили опубликовала снимок, намекающий, что можно обойтись и без него. Особенно если за окном океан и соответствующая погода.

    Эмили снялась полностью обнаженной на скамейке в парке. Ратаковски позирует на камеру своей калифорнийской подруги Кэт. И совершенно не смущается ни своей наготы, ни возможности быть увиденной случайным прохожим.

    Большинство поклонников Эмили оценили снимок, засыпав комплиментами ее идеальную фигуру и прекрасную внешность. Однако нашли и те, кто оставить саркастичные комментарии. Некоторые подписчики заметили, что Эмили постоянно «продает» себя через откровенные кадры, и ей строит придумать что-то новое. 

    @tremendy

    Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

    Напомним, что на днях Эмили Ратаковски, на которую подписаны больше 15 млн человек в Instagram, пополнила ряды дизайнеров.

    Звезда запустила собственный бренд купальников Inamorata, на который за считанные часы подписались больше 75 тыс человек. Но не успели поклонники Эмили насладиться коллекцией купальников. как в сети появилась информация, что Ратаковски сплагиатила fashion-идею.

    Джерело: graziamagazine.ru

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