Эмили Ратаковски снялась полностью обнаженной в парке в Калифорнии

Эмили Ратаковски совсем недавно представила собственную линию купальников, однако маркетинговую стратегию модель продумала плохо. \

Вместо того, чтобы делиться новыми снимками, демонстрирующими преимущества бикини, Эмили опубликовала снимок, намекающий, что можно обойтись и без него. Особенно если за окном океан и соответствующая погода. Эмили снялась полностью обнаженной на скамейке в парке. Ратаковски позирует на камеру своей калифорнийской подруги Кэт.



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Эмили Ратаковски совсем недавно представила собственную линию купальников, однако маркетинговую стратегию модель продумала плохо. \

Вместо того, чтобы делиться новыми снимками, демонстрирующими преимущества бикини, Эмили опубликовала снимок, намекающий, что можно обойтись и без него. Особенно если за окном океан и соответствующая погода.

Эмили снялась полностью обнаженной на скамейке в парке. Ратаковски позирует на камеру своей калифорнийской подруги Кэт. И совершенно не смущается ни своей наготы, ни возможности быть увиденной случайным прохожим.

Большинство поклонников Эмили оценили снимок, засыпав комплиментами ее идеальную фигуру и прекрасную внешность. Однако нашли и те, кто оставить саркастичные комментарии. Некоторые подписчики заметили, что Эмили постоянно «продает» себя через откровенные кадры, и ей строит придумать что-то новое.

@tremendy Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) Ноя 25 2017 в 9:08 PST

Напомним, что на днях Эмили Ратаковски, на которую подписаны больше 15 млн человек в Instagram, пополнила ряды дизайнеров.

Звезда запустила собственный бренд купальников Inamorata, на который за считанные часы подписались больше 75 тыс человек. Но не успели поклонники Эмили насладиться коллекцией купальников. как в сети появилась информация, что Ратаковски сплагиатила fashion-идею.

Джерело: graziamagazine.ru