Сбежавшая в Москву Алина Гросу снялась в эффектной фотосессии

Певица предстала в стильных нарядах и поделилась размышлениями о домашнем покое

Украинская певица Алина Гросу, которая в последние годы активно выступает на российской сцене, выложила в Instagram несколько снимков со своей последней стильной фотосессии. Девушка примеряла спортивные и деловые наряды, которые подчёркивают её идеальную фигуру, сообщает «Главком». «Я сегодня задумалась, что раньше я и

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Певица предстала в стильных нарядах и поделилась размышлениями о домашнем покое

Украинская певица Алина Гросу, которая в последние годы активно выступает на российской сцене, выложила в Instagram несколько снимков со своей последней стильной фотосессии. Девушка примеряла спортивные и деловые наряды, которые подчёркивают её идеальную фигуру, сообщает «Главком».

«Я сегодня задумалась, что раньше я и мгновения не могла высидеть субботним вечером в тихом месте.. Постоянно хотелось громкой музыки, шума, веселых компаний и бесконечно ярких приключений..но это всё как-то оборвалось. Ещё лет в 17 меня родители не могли никак загнать домой, а теперь наоборот просят, чтоб я помимо работы, хоть куда-нибудь выходила... Когда все так поменялось? Почему? Почему сейчас мы собираясь с подругами на девичник в клуб, в единственный мой выходной, заходим перед этим в кафе на часок, а потом понимаем что идти нам в облом..и тихонечко плетёмся домой уже...к 8 вечера.. Ведь дома спокойнее..дома уютнее..дома близкие люди..хорошая книга и кровать с мягкими подушками.. когда происходит это резкая переоценка? Что это? У вас такое было?» - подписала снимки артистка.

Некоторые пользователи в комментариях отметили, что девушке в связи с такими рассуждениями пора выходить замуж.