Криштиану Роналду показал подтянутую фигуру в рекламе нижнего белья



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Криштиану Роналду

Криштиану Роналду мастерски забивает голы и бьет штрафные, но есть у него и другая суперсила

Все, к чему прикасается Роналду, имеет коммерческий успех. Больше 30 миллионов долларов в год он зарабатывает от участия в рекламе: в очередь к нему выстраиваются как модные и часовые бренды вроде Armani и Tag Heuer, так и менее "гламурные" заказчики вроде фастфуда KFC.

Впрочем, в отличие от других футболистов, Криштиану не только торгует лицом, но и усиленно развивает собственную бизнес-империю. Под именем CR7 спортсмен выпускает одежду и нижнее белье, мобильные приложения, отели и спортивные залы и делает много других интересных ему самому проектов. Излишней скромностью Криштиану не страдает, поэтому свои товары рекламировать предпочитает сам. Доказательство тому - новые фото футболиста в разноцветных боксерах из последней коллекции CR7.

Португальский футболист запустил линию мужского нижнего белья и носков еще в 2013 году и с тех пор регулярно радует поклонников сексуальными фотосессиями в собственных творениях. Новая коллекция весна-лето 2019 года имеет супергеройскую тематику.

«У каждого есть своя уникальная сила, главное - найти ее в себе. Упорные тренировки сделали меня физически сильным, а еще одна моя суперспособность - вдохновлять других усердно трудиться для достижения своей мечты. Для меня одинаково важна как физическая, так и умственная сила. Это то, над чем я работаю сейчас», - прокомментировал новую коллекцию Роналду.

Джерело: Hello!