Канадський генерал заявив про небезпеку космічних планів Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Канадський генерал заявив про небезпеку космічних планів Росії
У Канаді попередили про удар по GPS і зв’язку через плани РФ у космосі
Командувач космічного дивізіону ВПС Крістофер Хорнет попередив, що можливе розміщення ядерної зброї РФ на орбіті становитиме катастрофу для систем зв’язку та GPS

Канаду серйозно непокоїть потенційне розміщення Росією ядерної зброї у космосі, адже такий крок може знищити ключові супутникові системи, від яких залежить сучасна інфраструктура. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю генерала радіо CBC.

За його словами, розвиток російських космічних спроможностей викликає серйозні занепокоєння серед канадських військових. «Росія повинна бути джерелом занепокоєння для Канади, оскільки спроможності, які вона дійсно або на словах розробляє, видаються досить страхітливими», – сказав Хорнет.

Він нагадав, що ще позаминулого року з’являлася інформація про підготовку Росією розміщення ядерної зброї на орбіті. «Це стало б катастрофою. Якщо Росія зробить це і здетонує таку зброю, то все, на що ми покладаємося для комунікації та GPS, буде знищене», – зазначив генерал.

За словами військового, Канада наразі не має технологічних можливостей для створення системи, яка могла б знешкодити потенційну російську ядерну зброю в космосі. «Моя єдина порада як військового – тиснути на Росію, аби вони не розмістили ядерну зброю в космосі, бо це буде неймовірно жахлива річ», – наголосив він.

Заяви канадського генерала пролунали на тлі зростання міжнародної уваги до мілітаризації космосу та розвитку нових систем протисупутникової боротьби, які можуть вплинути на глобальну безпеку.

Нагадаємо, що у Євросоюзі дедалі частіше попереджають про ризики для космічної інфраструктури на тлі розвитку російських протисупутникових спроможностей і гібридних операцій у космосі. Зростання залежності ЄС від супутникових систем зв’язку, навігації та спостереження змусило Брюссель посилити координацію оборонних програм і запустити ініціативи із захисту орбітальних активів.

