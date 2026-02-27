Американський телеканал почне роботу в Україні. Фото з презентації

Презентація телеканалу Newsmax відбулася в закритому режимі в столичному готелі Інтерконтиненталь

27 лютого в Києві відбулася закрита презентація телеканалу Newsmax Ukraine. Серед гостей заходу були керівник Офісу президента Кирило Буданов і лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Детектор медіа»

Кирило Буданов заявив, що сприймає появу української редакції американського каналу як сигнал розуміння з боку США ролі України у формуванні майбутнього. За його словами, це «сильний сигнал». Юлія Тимошенко висловила сподівання, що Newsmax Ukraine зміцнить демократію та свободу слова в Україні.

фото: Детектор медіа

фото: Детектор медіа

На презентацію також прийшли голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко, співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко, президент Американської торговельної палати в Україні Енді Гундер і тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі С. Девіс.

фото: Детектор медіа

фото: Детектор медіа

Генеральна продюсерка Newsmax Ukraine Людмила Немиря повідомила, що канал транслюватиметься на YouTube, у застосунку та в цифровому форматі. Мовлення здійснюватиметься українською, англійською та російською мовами. Українська редакція налічуватиме 40 працівників.

За словами Немирі, Newsmax Ukraine вироблятиме контент для американського каналу та використовуватиме його матеріали. Вона також анонсувала впровадження технології, якої раніше не застосовували в Україні.

фото: Детектор медіа

9 лютого американський новинний телеканал Newsmax оголосив про запуск Newsmax Ukraine, який базуватиметься в Києві та вироблятиме оригінальний місцевий і регіональний контент для аудиторій в Україні, Східній Європі та ширшому регіоні. Запуск запланували на весну 2026 року. Людмила Немиря відповідатиме за стратегію розвитку та редакційну політику каналу.