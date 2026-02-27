Головна Скотч Фото
search button user button menu button

Американський телеканал почне роботу в Україні. Фото з презентації

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Newsmax відкрив редакцію з 40 працівниками в Києві
фото: Детектор медіа

Презентація телеканалу Newsmax відбулася в закритому режимі в столичному готелі Інтерконтиненталь

27 лютого в Києві відбулася закрита презентація телеканалу Newsmax Ukraine. Серед гостей заходу були керівник Офісу президента Кирило Буданов і лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Детектор медіа»

Кирило Буданов заявив, що сприймає появу української редакції американського каналу як сигнал розуміння з боку США ролі України у формуванні майбутнього. За його словами, це «сильний сигнал». Юлія Тимошенко висловила сподівання, що Newsmax Ukraine зміцнить демократію та свободу слова в Україні.

Американський телеканал почне роботу в Україні. Фото з презентації фото 1
фото: Детектор медіа
Американський телеканал почне роботу в Україні. Фото з презентації фото 2
фото: Детектор медіа

На презентацію також прийшли голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко, співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко, президент Американської торговельної палати в Україні Енді Гундер і тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі С. Девіс.

Американський телеканал почне роботу в Україні. Фото з презентації фото 3
фото: Детектор медіа
Американський телеканал почне роботу в Україні. Фото з презентації фото 4
фото: Детектор медіа

Генеральна продюсерка Newsmax Ukraine Людмила Немиря повідомила, що канал транслюватиметься на YouTube, у застосунку та в цифровому форматі. Мовлення здійснюватиметься українською, англійською та російською мовами. Українська редакція налічуватиме 40 працівників.

За словами Немирі, Newsmax Ukraine вироблятиме контент для американського каналу та використовуватиме його матеріали. Вона також анонсувала впровадження технології, якої раніше не застосовували в Україні.

Американський телеканал почне роботу в Україні. Фото з презентації фото 5
фото: Детектор медіа

9 лютого американський новинний телеканал Newsmax оголосив про запуск Newsmax Ukraine, який базуватиметься в Києві та вироблятиме оригінальний місцевий і регіональний контент для аудиторій в Україні, Східній Європі та ширшому регіоні. Запуск запланували на весну 2026 року. Людмила Немиря відповідатиме за стратегію розвитку та редакційну політику каналу. 

Читайте також:

Теги: Україна США телебачення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп вимагає перейменувати вокзал та аеропорт на свою честь в обмін на фінансування
Трамп вимагає перейменувати вокзал та аеропорт на свою честь в обмін на фінансування
7 лютого, 04:31
Переможців кінофестивалю оголосять 22 лютого
У Берліні стартує 76-й кінофестиваль: як представлена Україна
12 лютого, 09:49
Передача першого дрона
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
13 лютого, 17:01
Reuters: Китай вирішив використати стратегію Трампа проти нього самого
Reuters: Китай вирішив використати стратегію Трампа проти нього самого
20 лютого, 04:15
У новій пропозиції Єврокомісії щодо посилення механізму CBAM досі не передбачено винятку для України, попри війну
Через європейське екомито CBAM Україна може втратити до $5 млрд експорту – ЗМІ
9 лютого, 10:47
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
7 лютого, 12:01
Українська спортсменка Пінчук відмовилася потиснути руку росіянці на турнірі в Стамбулі
Українська спортсменка після фіналу відмовилася від рукостискання з росіянкою
11 лютого, 10:54
У більшості областей застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення світла для населення
Через ворожі обстріли є нові знеструмлення у чотирьох областях – «Укренерго»
24 лютого, 11:59
Тегеран висловив готовність піти на суттєві поступки, щоб уникнути масштабного конфлікту та зняти економічну блокаду
Іран запропонував США нові умови для виходу з ядерного глухого кута
23 лютого, 08:39

Фото

Американський телеканал почне роботу в Україні. Фото з презентації
Американський телеканал почне роботу в Україні. Фото з презентації
Супутник МКС зафіксував ракетну атаку РФ на Київ
Супутник МКС зафіксував ракетну атаку РФ на Київ
Яким є найвищий католицький храм у світі: нові фото
Яким є найвищий католицький храм у світі: нові фото
Безугла зробила курйозне фото та звернулася до Кличка
Безугла зробила курйозне фото та звернулася до Кличка
CША показали нове забарвлення президентського літака Air Force One
CША показали нове забарвлення президентського літака Air Force One
Осадча та Горбунов поділилися ексклюзивними фото до дня народження сина
Осадча та Горбунов поділилися ексклюзивними фото до дня народження сина

Новини

Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
Сьогодні, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
Сьогодні, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
Сьогодні, 15:20
УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні, 14:27
Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua