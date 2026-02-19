Головна Скотч Фото
CША показали нове забарвлення президентського літака Air Force One

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Нові літаки Air Force One перефарбували у червоно-біло-синю гаму
фото: AP

Нову кольорову схему обрали з урахуванням побажань Дональда Трампа

У США змінять зовнішній вигляд президентського літака Air Force One – нову кольорову схему затвердили з урахуванням побажань Дональда Трампа. Оновлений дизайн застосують до нових літаків, які мають замінити чинний парк. Про це повідмоляє «Главком» з посиланням на агенцію Associated Press.

За їхніми словами, для оновленого Air Force One використають «червоно-біло-золоту і темно-синю колірну гаму». Такий стиль планують застосувати не лише до президентського борту, а й до інших літаків, які регулярно перевозять високопосадовців.

фото: AP

Наразі компанія Boeing модифікує два літаки 747-800, які мають замінити старі борти Boeing 747-200. Саме вони зараз виконують функції Air Force One, коли президент перебуває на борту. У заяві ВПС зазначено, що третій літак Boeing 747-8i також пофарбують у нові кольори.

Ще у 2018 році Дональд Трамп доручив відмовитися від синьо-білого дизайну епохи президента Джона Кеннеді. Тоді пропонувалося зробити верх літака білим, нижню частину – темно-синьою, а також додати темно-червону смугу від кабіни пілота до хвоста. За даними AP, така схема була майже ідентичною до оформлення особистого літака Трампа.

Перевірка ВПС показала, що використання темніших кольорів може збільшити витрати та затримати поставки нових літаків. Через це президент Джо Байден у березні 2023 року скасував попереднє рішення щодо дизайну.

Минулого місяця Трамп заявив журналістам, що хоче змінити кольорову гаму президентського борту. «Ми хочемо синій колір, а не блакитний", – сказав він, маючи на увазі нинішній відтінок літака. "Усе має свій час і місце. Ми змінимо кольори».

 

