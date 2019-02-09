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    Люди в соцсетях меняются до неузнаваемости: ужасающий эксперимент

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    Люди в соцсетях меняются до неузнаваемости: ужасающий эксперимент
    boredpanda.com

    Британский фотограф Джон Ранкин Уодделл решил провести социальный эксперимент с подростками, результаты которого оказались очень печальными

    Британский фотограф и режиссер Ранкин выяснил, как современные программы для обработки селфи влияют на восприятие подростками собственной внешности. 

    В ходе эксперимента Ранкин сделал портреты 14 юных девушек и парней и попросил их самостоятельно «подготовить» снимки для публикации в Instagram. 

    Для этого участницам проекта, который получил название Selfie Harm («Вредоносное селфи»), опционально разрешили пользоваться любыми приложениями для ретуши, например FaceTune.

    В результате ни одна девушка не оставила свой портрет без изменений. Каждая как минимум виртуально сузила себе челюсть, уменьшила нос и выровняла кожу. Так же поступили и парни.

    Хотя сначала все утверждали, что они любят натуральность, на деле все оказалось по-другому.

    «Вот поэтому мы и живем в мире FOMO (fear of missing out — «синдром упущенной выгоды»), грусти, повышенной тревожности и телесной дисморфии, вызванной Snapchat. Пришло время обратить внимание на разрушительные эффекты, которые соцсети оказывают на самовосприятие людей», — ужаснулся автор проекта.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Джон Ранкин Уодделл известен всему миру своими снимками известных персон. В его портфолио есть фотографии супермодели Кейт Мосс, актера Роберта Дауни-младшего, певицы Кэти Перри и даже королевы Великобритании Елизаветы II.

    Джерело: boredpanda.com

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