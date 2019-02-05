Марго Робби в образе Харли Квинн прогулялась по Лос-Анджелесу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Марго Робби

Новая порция фотографий со съемок «Хищных птиц» заставляет с еще большим нетерпением ждать премьеры фильма

Новая лента из вселенной DC расскажет о женской банде преступниц, которые, несмотря на свое криминальное прошлое, решают встать на защиту родного города от еще более страшных преступных сил. Харли Квинн, Черная Канарейка, Охотница и Рене Монтойя покажут, кто главный в Готэм-сити.

Главную роль, сподвижницы Джокера Харли Квинн, исполнит Марго Робби: первые кадры актрисы в образе суперзлодейки уже доступны в сети - татуировки, яркий костюм и знаменитые разноцветные хвосты уже при ней.

Увидеть фильм на больших экранах можно будет не раньше 2020 года, так что запасаемся попкорном и ждем!

Джерело: Hello!