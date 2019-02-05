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    Марго Робби в образе Харли Квинн прогулялась по Лос-Анджелесу

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    Марго Робби - Марго Робби в образе Харли Квинн прогулялась по Лос-Анджелесу
    Марго Робби

    Новая порция фотографий со съемок «Хищных птиц» заставляет с еще большим нетерпением ждать премьеры фильма

    Новая лента из вселенной DC расскажет о женской банде преступниц, которые, несмотря на свое криминальное прошлое, решают встать на защиту родного города от еще более страшных преступных сил. Харли Квинн, Черная Канарейка, Охотница и Рене Монтойя покажут, кто главный в Готэм-сити. 

    Главную роль, сподвижницы Джокера Харли Квинн, исполнит Марго Робби: первые кадры актрисы в образе суперзлодейки уже доступны в сети - татуировки, яркий костюм и знаменитые разноцветные хвосты уже при ней. 

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    Марго Робби в образе Харли Квинн прогулялась по Лос-Анджелесу
    Марго Робби в образе Харли Квинн прогулялась по Лос-Анджелесу
    Марго Робби в образе Харли Квинн прогулялась по Лос-Анджелесу
    Марго Робби в образе Харли Квинн прогулялась по Лос-Анджелесу

    Увидеть фильм на больших экранах можно будет не раньше 2020 года, так что запасаемся попкорном и ждем!

    Джерело: Hello!

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