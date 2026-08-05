«Люблю тебе». Мішель Обама зворушливо звернулася до чоловіка (фото)

Бараку Обамі виповнилося 65 років

Колишня перша леді, юристка Мішель Обама привітала свого чоловіка, експрезидента США Барака Обаму, з ювілеєм. Вона поділилася зворушливим дописом у своєму блозі в Instagram, передає «Главком».

Мішель Обама поділилася спільним фото з Бараком Обамою. У кадрі вони разом сидять на дивані у святковому вбранні та тримаються за руки. А на обличчі експрезидента США можна побачити широку посмішку.

Колишня перша леді США привітала свого чоловіка з днем народження, подякувавши йому за усе, що він робить для їхньої родини та, водночас, для цілої країни. «З днем народження, 65 років тобі неймовірно личить. Щодня ти робиш мене кращою людиною, і я вдячна тобі за все, що ти робиш для нашої родини та нашої країни. Люблю тебе», – написала вона.

Юристка також зазначила, що 65 років неабияк личать її чоловіку. Також вона поділилася своїми почуттями до Барака Обами наприкінці привітання.

Барак Обама зустрів Мішель Робінсон у Чикаго. Тоді 28-річний Обама проходив практику у фірмі «Сідлі та Остін» під час навчання у Юридичній школі Гарварда. Саме там працювала 25-річна Мішель. Мішель Обама розповідала, що спочатку опиралася стосункам з майбутнім чоловіком, оскільки була проти службових романів. Однак кохання перемогло, і вона закохалася в молодого та амбітного Обаму.

Барак Обама сидить зі своєю дружиною Мішель та доньками Сашею (ліворуч) та Малією (праворуч) фото: Getty Images

У 1998 році Мішель та Барак Обами стали батьками. Нині вони мають двох доньок Сашу та Малію.

Зазначимо, 4 серпня 44-й президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама святкував ювілей. Афроамериканському політику виповнилося 65 років. «Главком» розповідав до дня народження експрезидента про дитинство, кар'єру, президентство, шлюб, родину та увесь життєвий шлях першого афроамериканського президента США.

До слова, у червні 2026 року 44-й президент США відкрив Президентський центр Барака Обами. Доньки Барака Обами Малія та Саша відвідали відкриття Президентського центру батька в Чикаго. Малія та Саша Обами рідко з'являються перед камерами та пресою разом із батьками після завершення президентського терміну свого батька.