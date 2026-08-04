Бараку Обамі – 65. Найцікавіші факти з життя першого афроамериканського президента США

Барак Обама став першим афроамериканським очільником Білого дому

Сьогодні, 4 серпня, 44-й президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама святкує ювілей. Афроамериканському політику виповнюється 65 років. Про життєвий шлях, кар'єру Барака Обами розповів «Главком».

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Дитинство Барака Обами

Барак Обама був редактором журналу Тhe Harvard Law Review фото: Getty Images

Барак Хусейн Обама народився 4 серпня 1961 року у Гонолулу, столиці штату Гаваї, в США. Батько майбутнього президента, темношкірий кенієць Барак Хусейн, вивчав економіку у Гавайському університеті, де познайомився із білою американкою Стенлі Енн Данхем, яка цікавилася антропологією.

Згодом у пари з'явився син, тоді ж Барак Хусейн старший вирушив до Гарварду, однак родину залишив вдома. Згодом чоловік повернувся до рідної Кенії, де обійняв посаду економіста в апараті уряду. У 1982 році він загинув в аварії. Про причину смерті свого батька Обама дізнався лише у 21 рік. Батьки Барака Обами розлучилися, коли йому було два роки.

Енн Данхем вдруге вийшла заміж та з сином, новим чоловіком і його донькою виїхала до Індонезії, де Барак Обама навчався у державній школі. Через чотири роки він повернувся на Гаваї, де жив з бабусею і дідусем по маминій лінії та закінчив школу Пунахоу в Гонолулу. Мати Обами померла у 1995 році від раку яєчників.

Кар'єра Барака Обами на шляху до президентства

Барак Обама навчався у Гарвардській юридичній школі фото: Getty Images

Вищу освіту Барак Обама отримував у Західному коледжі в Лос-Анджелесі, а згодом у Колумбійському університеті. Він вивчав політологію та міжнародні відносини. У 1993 році Обама здобув ступінь бакалавра

Перші кроки у юридичній сфері Барак Обама зробив у Міжнародній бізнес-корпорації, де він працював фінансовим аналітиком до 1988 року. Потім він продовжив свій шлях у Чикаго. Він обійняв посаду директора з організації діяльності церков та громадських організацій.

Колишній президент Барак Обама займається кайтсерфінгом у Карибському басейні фото: Getty Images

Барак Обама не припиняв навчатися, він пішов до Гарвардської юридичної школи. У 1990 році юрист став першим афроамериканським президентом Гарвардського юридичного клубу. Наступного року він отримав доктора юридичних наук у Гарвардській юридичній школі.

Після цього Обама влаштувався до юридичної фірми, а також читав лекції з юриспруденції в університеті в Чикаго. На юридичному факультеті він працював до 2004 року.

Паралельно із цим у 1996 році Барак Обама потрапив до місцевого сенату штату Іллінойс. У 2004 році він взяв участь у з'їзді Демократичної партії, промова політика вразила його однопартійців.

Кандидат у Сенат Барак Обама проводить кампанію зі своєю дружиною Мішель під час параду Бада Біллікена 14 серпня 2004 року фото: Getty Images

Того ж року він переміг на виборах до сенату США, а з 3 січня 2005 року став членом сенату США від штату Іллінойс. Барак Обама був п'ятим афроамериканським сенатором за всю історію США та на той момент єдиним афроамериканцем у Сенаті.

Кандидат у Сенат Барак Обама святкує з дружиною та дочками перемогу з прихильниками над республіканцем Аланом Кізом 2 листопада 2004 року в Чикаго, штат Іллінойс фото: Getty Images

Також колишній президент відомий своїми книгами. У 1995 році він видав книгу «Мрії, успадковані від батька», яка принесла йому значну популярність. Наступну книгу Обама опублікував у 2006 році під назвою «Сміливість надії».

Барак Обама – перший президент США афроамериканського походження

Президент Барак Обама 21 січня піднімається ліфтом до приватної резиденції Білого дому після відвідування 10 інавгураційних балів фото: Getty Images

4 листопада 2008 року Барак Обама переміг на президентських виборах США. Він став першим афроамериканським лідером Америки.

Барак Обама розмовляє по телефону в Овальному кабінеті фото: Getty Images

Видатна церемонія інавгурації Барака Обами пройшла 20 січня 2009 року. Ця подія зібрала рекордну кількість людей. Подивитися на інавгурацію темношкірого президента США зібрався понад мільйон глядачів. Барак Обама давав обітницю на Біблії, на яку свого часу клав руку Авраам Лінкольн під час власної інавгурації.

Експрезидент США Барак Обама виступає під час церемонії відкриття Президентського центру Барака Обами 18 червня 2026 року в Чикаго фото: Getty Images

У жовтні 2009 року Барак Обама став лауреатом Нобелівської премії миру. Він був четвертим президентом в історії США, якого нагородили найпрестижнішою нагорою у світі. У 2012 році Обама подався на другий термін. Його конкурентом став республіканець Мітт Ромні. Цей термін Обами тривав до 20 січня 2017 року. На його місце прийшов нинішній президент США Дональд Трамп.

Колишні президенти з дружинами зібралися на церемонії відкриття Президентської бібліотеки Обами фото: Getty Images

У червні 2026 року 44-й президент США відкрив Президентський центр Барака Обами. Це комплекс з музеєм, бібліотекою та освітнім проєктом у Чикаго, присвячений президентству Обами. На відкриття завітали безіч відомих політиків, колишні президенти США, зірки та інші. Зокрема, на фото з Бараком та Мішель Обамою показалися експрезидент Джо Байден та колишня перша леді Джилл Байден, колишній президент Джордж Буш-молодший та колишня перша леді Лора Буш, а також 42-й президент Білл Клінтон та колишня державна секретарка Гілларі Клінтон.

Шлюб та діти 44-го президента США

Барак Обама сидить зі своєю дружиною Мішель та доньками Сашею (ліворуч) та Малією (праворуч), чекаючи на результати виборів кандидатів у Сенат США 2 листопада 2004 року в Чикаго фото: Getty Images

Під час свого шляху до президентства та створення кар'єри Барак Обама зустрів своє кохання Мішель Робінсон. Вони познайомилися у Чикаго. Тоді 28-річний Обама проходив практику у фірмі «Сідлі та Остін» під час навчання у Юридичній школі Гарварда. Саме там працювала 25-річна Мішель Робінсон.

У своїй книзі «Becoming. Моя історія» Мішель Обама розповідала, що спочатку опиралася стосункам з майбутнім чоловіком, оскільки була проти службових романів. Однак кохання перемогло, і вона закохалася в молодого та амбітного Обаму. Пара часто сварилася через різні погляди на шлюб. Та одного разу, коли вони були у ресторані, офіціант приніс до столу тарілку зі срібною кришкою, під нею виявилася каблучка з діамантом. У 1992 році закохані одружилися.

У 1998 році Мішель та Барак Обами стали батьками. У них народилася донька Малія Енн, яку назвали на честь її бабусі Стенлі Енн Данхем. Потім у Обами довго не могли стати батьками вдруге. Врешті у 2011 році в них народилася ще одна донька Саша. Обидві дівчинки з'явилися на світ завдяки штучному заплідненню.

Нагадаємо, доньки колишнього президента США Барака Обами Малія та Саша Обами відвідали відкриття Президентського центру батька в Чикаго. Малія та Саша Обами рідко з’являються перед камерами та пресою разом із батьками після завершення президентського терміну свого батька. Тож їхня поява на відкритті центру Барака Обами стала обговорюваною у мережі.