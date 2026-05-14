Мішель Обама в оточені охорони під час прогулянки з доньками

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Доньок та дружину Барака Обами помітили в супроводі охорони

Дружину та доньок експрезидента США Барака Обами зазнімкували під час прогулянки на одній із вулиць зіркового міста Беверлі-Гіллз (Каліфорнія). Преса застала Мішель Обаму з доньками, коли вони йшли вулицею до ресторану Funke Restaurant. Про це пише «Главком» із посиланням на Page Six.

На фото, які зробила преса, можна побачити саму Мішель Обаму та її доньок Сашу та Малію. На вечері колишня перша леді США обрала звичайний повсякденний образ. Вона була одягнена в куртку, футболку та джинси із заниженою талією з коричневим ременем.

Колишня перша леді США у повсякденному образі на День Матері фото: Page Six

27-річна Малія Обама на вечерю відправилася у квітковій сукні, яку вона доповнила чорними чоботами та невеликою сумкою. Її сестра Саша Обама обрала джинсовий костюм зі штанів та жакета, її образ підкреслювали темно-сині туфлі та сіра сумка.

Доньки Барака Обами (Малія Обама у сукні справа) фото: Page Six

Повідомляється, що родину експрезидента помітили 10 травня, тож мати з дочками ймовірно йшли святкувати до ресторану День матері. До слова, родину Барака Обами супроводжувала охорона.

Донька Барака Обами Саша фото: Page Six

Як відомо Мішель і Барак Обами познайомилися наприкінці 1980-х років та одружилися в 1992 році. У липні 1998 року в них народилася перша донька Малія, а в червні 2001-го року Саша. На момент президентства Барака Обами, його доньки були ще дітьми.

Нагадаємо, 44-й президент США Барак Обама досі залишається впливовим представником Демократичної партії. Проте його діяльність, а особливо постійна критика з боку республіканців та нинішнього президента США Дональда Трампа погано впливає на його шлюб. Експрезидент розповів, що Мішель Обама постійно дратується, коли він змушений реагувати на заклики суспільства через політику Трампа.