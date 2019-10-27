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    Фото

    «Мисс Земля-2019»: яркие фото победительницы

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    «Мисс Земля-2019»: яркие фото победительницы
    instagram.com/nellyspimentel

    Победительницей стала представительница Пуэрто-Рико Неллис Пиментел. Яркие фото и видео с красавицией были опубликованы на официальной странице конкурса в соцсети

    В филиппинской столице Маниле завершился международный конкурс красоты «Мисс Земля -2019». 

    Конкурс «Мисс Земля» проходит под эгидой ООН ежегодно с 2000 года. Его цель — привлечение внимания мировой общественности к гуманитарным проблемам, защите окружающей среды и охране живой природы.

    Каждый год в мероприятии участвуют от 80 до 90 красавиц из разных стран мира, претендующие на престижный титул. 

    Победительница cтановится представительницей программы ООН по окружающей среде, сотрудничает со Всемирным фондом дикой природы и другими организациями.

    В 2019 году титул «Мисс Земля-2019» получила 21-летняя красавица Неллис Пиментел из Пуэрто-Рико.

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    instagram.com/nellyspimentel
    instagram.com/nellyspimentel
    instagram.com/nellyspimentel
    instagram.com/nellyspimentel
    instagram.com/nellyspimentel
    instagram.com/nellyspimentel
    instagram.com/nellyspimentel
    instagram.com/nellyspimentel
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    instagram.com/nellyspimentel

    Второе место отдали американке Эмани Дэвис — она получила титул «Мисс Воздух». Третье место на конкурсе заняла чешка Клара Ваврушкова — она стала Мисс вода-2019.

    Обладательницей четвертого места и титула «Мисс Огонь» стала представительница Беларуси Алиса Маненок. Украину в 2019 году на конкурсе представила 20-летняя Диана Шабас.

    На сайте конкурса «Мисс Земля» среди участниц также отдельно указана представительница аннексированного Крыма Анастасия Лебедюк.


    Джерело: news.online.ua

    земля конкурс мода и красота фотография модель
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