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    Фото

    Моника Беллуччи восхитила архивным фото из молодости

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    Моника Беллуччи восхитила архивным фото из молодости
    instagram.com/monicabellucciofficiel

    Знаменитая актриса и итальянский секс-символ Моника Беллуччи поделилась с фанами архивным фото со времен своей молодости

    55-летняя знаменитость опубликовала в Instagram черно-белый снимок, на котором изображена крупным планом.

    В подписи к ностальгическому снимку Беллуччи сообщила, что он был снят Ричардом Аведоном — знаменитым американским фотографом, который скончался в октябре 2004 года.

    «Фото из моего архива, сделанное талантливым Ричардом Аведоном. Почти уикенд, наслаждайтесь!», — написала актриса в подписи.

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    instagram.com/monicabellucciofficiel

    В комментариях фолловеры звезды в очередной раз восхитились ее красотой: «Белиссима», «Сногсшибательная красота», «Потрясающее фото», «Ты невероятно красива», «Идеал красоты», — писали в сети.

    Джерело: style.nv.ua

    знаменитости фотография актриса
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