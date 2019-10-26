Моника Беллуччи восхитила архивным фото из молодости
instagram.com/monicabellucciofficiel
Знаменитая актриса и итальянский секс-символ Моника Беллуччи поделилась с фанами архивным фото со времен своей молодости
55-летняя знаменитость опубликовала в Instagram черно-белый снимок, на котором изображена крупным планом.
В подписи к ностальгическому снимку Беллуччи сообщила, что он был снят Ричардом Аведоном — знаменитым американским фотографом, который скончался в октябре 2004 года.
«Фото из моего архива, сделанное талантливым Ричардом Аведоном. Почти уикенд, наслаждайтесь!», — написала актриса в подписи.
instagram.com/monicabellucciofficiel
В комментариях фолловеры звезды в очередной раз восхитились ее красотой: «Белиссима», «Сногсшибательная красота», «Потрясающее фото», «Ты невероятно красива», «Идеал красоты», — писали в сети.
Джерело: style.nv.ua