Главная героиня популярного сериала «Дикий ангел» сильно постарела

Звезда «Дикого ангела» долгое время могла дать фору любой молоденькой девушке, ведь здоровый образ жизни вкупе с постоянными физическими упражнениями помогали Орейро сохранять молодость.

На днях актриса опубликовала новое фото в своем Instagram без макияжа, и многие ее поклонники отметили, что Наталья «сильно сдала». [READ_MORE] На лице актрисы появилось множество морщин, и некоторые комментаторы посоветовали Орейро обратиться к косметологу, но она никак не отреагировала на эти выпады. В одном из своих интервью



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Звезда «Дикого ангела» долгое время могла дать фору любой молоденькой девушке, ведь здоровый образ жизни вкупе с постоянными физическими упражнениями помогали Орейро сохранять молодость.

На днях актриса опубликовала новое фото в своем Instagram без макияжа, и многие ее поклонники отметили, что Наталья «сильно сдала».

На лице актрисы появилось множество морщин, и некоторые комментаторы посоветовали Орейро обратиться к косметологу, но она никак не отреагировала на эти выпады.

В одном из своих интервью Наталья говорила, что хочет стареть естественно, не прибегая к услугам хирургов и косметологов. «Я не понимаю актрис, которые в 40 лет делают пластику и колют в лицо ботокс. Мне кажется, что это отлично, когда тебе 40 лет и есть, что сказать людям. Мне близки в этом отношении Мэрил Стрип или Лидия Ламайсон (донья Анхелика из «Дикого ангела»)», - заявила Орейро.

Однако многие поклонники отметили, что актрисе не мешало бы сходить в косметологическую клинику к и «освежить» свое лицо.

И Scotch не может не согласиться с мнением поклонников Натальи и предлагает вам вспомнить, как выглядела актриса на пике популярности сериала «Дикий ангел».