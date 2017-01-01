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    Шоу-біз

    Главная героиня популярного сериала «Дикий ангел» сильно постарела

    Звезда «Дикого ангела» долгое время могла дать фору любой молоденькой девушке, ведь здоровый образ жизни вкупе с постоянными физическими упражнениями помогали Орейро сохранять молодость.
    На днях актриса опубликовала новое фото в своем Instagram без макияжа, и многие ее поклонники отметили, что Наталья «сильно сдала». [READ_MORE] На лице актрисы появилось множество морщин, и некоторые комментаторы посоветовали Орейро обратиться к косметологу, но она никак не отреагировала на эти выпады. В одном из своих интервью
    • Сьогодні, 19:02
    • Розсилка

    Звезда «Дикого ангела» долгое время могла дать фору любой молоденькой девушке, ведь здоровый образ жизни вкупе с постоянными физическими упражнениями помогали Орейро сохранять молодость.

    На днях актриса опубликовала новое фото в своем Instagram без макияжа, и многие ее поклонники отметили, что Наталья «сильно сдала».

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    На лице актрисы появилось множество морщин, и некоторые комментаторы посоветовали Орейро обратиться к косметологу, но она никак не отреагировала на эти выпады.

    В одном из своих интервью Наталья говорила, что хочет стареть естественно, не прибегая к услугам хирургов и косметологов. «Я не понимаю актрис, которые в 40 лет делают пластику и колют в лицо ботокс. Мне кажется, что это отлично, когда тебе 40 лет и есть, что сказать людям. Мне близки в этом отношении Мэрил Стрип или Лидия Ламайсон (донья Анхелика из «Дикого ангела»)», - заявила Орейро. 

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    Однако многие поклонники отметили, что актрисе не мешало бы сходить в косметологическую клинику к и «освежить» свое лицо.

    И Scotch не может не согласиться с мнением поклонников Натальи и предлагает вам вспомнить, как выглядела актриса на пике популярности сериала «Дикий ангел».

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    Главная героиня популярного сериала «Дикий ангел» сильно постарела
    Главная героиня популярного сериала «Дикий ангел» сильно постарела
    Главная героиня популярного сериала «Дикий ангел» сильно постарела
    Главная героиня популярного сериала «Дикий ангел» сильно постарела
    Главная героиня популярного сериала «Дикий ангел» сильно постарела
    Главная героиня популярного сериала «Дикий ангел» сильно постарела
    Главная героиня популярного сериала «Дикий ангел» сильно постарела
    Главная героиня популярного сериала «Дикий ангел» сильно постарела
    Главная героиня популярного сериала «Дикий ангел» сильно постарела
    Главная героиня популярного сериала «Дикий ангел» сильно постарела
    Главная героиня популярного сериала «Дикий ангел» сильно постарела
    Главная героиня популярного сериала «Дикий ангел» сильно постарела
    Главная героиня популярного сериала «Дикий ангел» сильно постарела
    Главная героиня популярного сериала «Дикий ангел» сильно постарела
    Главная героиня популярного сериала «Дикий ангел» сильно постарела
    Главная героиня популярного сериала «Дикий ангел» сильно постарела
    Главная героиня популярного сериала «Дикий ангел» сильно постарела
    Главная героиня популярного сериала «Дикий ангел» сильно постарела
    Главная героиня популярного сериала «Дикий ангел» сильно постарела
    Главная героиня популярного сериала «Дикий ангел» сильно постарела
    Главная героиня популярного сериала «Дикий ангел» сильно постарела

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