По мотивам творчества Линча: Украинский дизайнер Лилия Литковаская выпустила новую коллекцию

Коллекция SS18 Лили Литковской – это вдохновение творчеством Линча и исследование натуры Лоры Палмер.

Помимо этого, команда бренда пересматривала картины прерафаэлитов 19 века, воплощенные в одном из главных клипов 90-х: Where the wild roses grow Ника Кейва с участием Кайли Миноуг, лицо которой скрыто водой. [READ_MORE] Во время Парижской недели моды презентация Litkovskaya была превращена в арт-перформанс: девушка, изображавшая Лору



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Коллекция SS18 Лили Литковской – это вдохновение творчеством Линча и исследование натуры Лоры Палмер.

Помимо этого, команда бренда пересматривала картины прерафаэлитов 19 века, воплощенные в одном из главных клипов 90-х: Where the wild roses grow Ника Кейва с участием Кайли Миноуг, лицо которой скрыто водой.

Во время Парижской недели моды презентация Litkovskaya была превращена в арт-перформанс: девушка, изображавшая Лору Палмер, стала главной героиней шоу. Она лежала на пьедестале – анатомическом столе, – завернутая в пленку. В этом "коконе" ее окружало все, что стало отправными точками коллекции – лоскутки тканей, обрывки фотографий, увядшие цветы.

В коллекции соединены противоположные по характеру материалы: вулканизированный хлопок и невесомую вышивку, 100%-й лен и клеенку. Прозрачная сетка символизирует водную стихию.