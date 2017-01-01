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    По мотивам творчества Линча: Украинский дизайнер Лилия Литковаская выпустила новую коллекцию

    Коллекция SS18 Лили Литковской – это вдохновение творчеством Линча и исследование натуры Лоры Палмер.
    Помимо этого, команда бренда пересматривала картины прерафаэлитов 19 века, воплощенные в одном из главных клипов 90-х: Where the wild roses grow Ника Кейва с участием Кайли Миноуг, лицо которой скрыто водой. [READ_MORE] Во время Парижской недели моды презентация Litkovskaya была превращена в арт-перформанс: девушка, изображавшая Лору
    • Сьогодні, 19:55
    • Розсилка

    Коллекция SS18 Лили Литковской – это вдохновение творчеством Линча и исследование натуры Лоры Палмер.

    Помимо этого, команда бренда пересматривала картины прерафаэлитов 19 века, воплощенные в одном из главных клипов 90-х: Where the wild roses grow Ника Кейва с участием Кайли Миноуг, лицо которой скрыто водой.

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    Во время Парижской недели моды презентация Litkovskaya была превращена в арт-перформанс: девушка, изображавшая Лору Палмер, стала главной героиней шоу. Она лежала на пьедестале – анатомическом столе, – завернутая в пленку. В этом "коконе" ее окружало все, что стало отправными точками коллекции – лоскутки тканей, обрывки фотографий, увядшие цветы.

    В коллекции соединены противоположные по характеру материалы: вулканизированный хлопок  и невесомую вышивку, 100%-й лен и клеенку. Прозрачная сетка символизирует водную стихию.

    Продолжение читайте на сайте журнала Elle.
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