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    Фото

    Муж Лолити ушел к любовнице (фото)

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    Муж Лолити ушел к любовнице (фото)
    glavred.info

    Появились фото женщины, из-за которой муж бросил Лолиту

    Лолита Милявская и ее супруг фитнес-тренер Дмитрий Иванов объявили о расторжении брака в июле этого года. Причиной развода они называли «конец любви».

    При этом пара подчеркивала, что они разводятся мирным путем. И вот спустя несколько месяцев СМИ показали фото женщины, к которой ушел Иванов.

    Новую возлюбленную бывшего мужа Лолиты зовут Ольга Кулиева. Известно, что она также как и Дмитрий из Беларуси.

    По словам знакомых пары, отношения между ними завязались во время, когда Иванов был женат на Лолите. Ольга Кулиева профессиональный косметолог и основатель клиники инъекционной медицины в Москве. Она также воспитывает 14-летнюю дочь.

    Кулиева никогда не афишировала своих отношений с бывшим мужем Лолиты. О ней также известно то, что Кулиева любит поэзию и часто пишет стихи, которые публикует в соцсетях.

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    facebook.com/kleolya11
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    Знакомые пары говорят, что если ранее Иванов жил за счет своей супруги Лолиты Милявской, то теперь его обеспечивает Ольга Кулиева.

    Джерело: rbc.ua

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