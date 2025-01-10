«Припиніть м′ясорубку». Колишній лідер донецьких сепаратистів просить зупинити війну

Губарєв: Росіянам не потрібно більше розширювати «життєвий простір», вистачить і тієї землі, яка є

Колишній «народний губернатор» Донбасу, лідер донецьких сепаратистів та російський колаборант Павло Губарєв заявив, що Росія зазнала колосальних втрат, тому війну терміново потрібно припинити. Про це повідомив блогер Денис Казанський, посилаючись на інтерв’ю Губарєва російському воєнкору Максиму Калашнікову.

Як стверджує Губарєв, росіянам не потрібно більше розширювати «життєвий простір», вистачить і тієї землі, яка є, тому воювати більше не треба. Він визнав, що в день російська армія у боях, які він називає «м′ясорубкою» , втрачає сотні людей. А загальні втрати Росії він оцінив у 700 тисяч людей.

А Олега Царьова та інших, які вимагають воювати до перемоги, він назвав злочинцями.

Також він запевнив, що для них особливо важливі людські життя, «особливо чоловіків зі зброєю, адже Україна – не єдиний їхній ворог».

«Якщо вже такі фанатики, як Губарєв, так заговорили, значить рівень втрат РФ і справді перевищив больовий поріг», – зауважив Денис Казанський.

Нагадаємо,