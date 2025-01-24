Україна повернула тіла 757 полеглих оборонців

З моргів на території РФ повернено 34 загиблих

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 757 полеглих захисників. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

З числа повернених «на щиті» оборонців:

451 з Донецького напрямку;

71 з Бахмутського напрямку;

51 з Вугледарського напрямку;

13 з Луганського напрямку;

137 із Запорізького напрямку;

з моргів на території РФ повернено 34 загиблих.

«Полеглих Оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗСУ, Об’єднаного центру СБ України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України», – йдеться в повідомленні.

Координаційний штаб всловловив вдячність за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста.

Нагадаємо, 29 листопада в Україну вдалося повернути тіла 502 полеглих захисників. Зокрема, вдалося репатріювати тіла 397 воїнів з Донецького напрямку, 24 – з Луганського напрямку, 64 – із Запорізького напрямку, а також 17 загиблих з моргів на території РФ.

8 листопада в Україну повернули тіла 563 полеглих захисників.

Як повідомлялося, правоохоронці розслідують понад 50 кримінальних справ щодо вбивств українських військовополонених.