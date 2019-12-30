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    Фото

    Наталка Карпа показала трогательные фото с роддома

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    Наталка Карпа показала трогательные фото с роддома
    instagram.com/natalkakarpa

    Наталка Карпа успела опубликовала милые снимки, которые очаровали сеть

    38-летняя Наталка Карпа родила девочку. Роды артистки состоялись 26 мая в столичной клинике, услугами которой уже успели воспользоваться Лилия Ребрик, Джамала, Светлана Тарабарова, Валентина Хамайко и другие украинские знаменитости. 

    Артистка поделилась трогательными снимками малышки и своего супруга, сделанными в роддоме. На черно-белых кадрах запечатлен ее супруг, который держит на руках новорожденную малышку, а также изображены крохотные ножки ребенка.

    «Теперь нас трое! Лучший подарок к праздникам! Вчера заполнили документы на свидетельство о рождении! Наша дочь теперь имеет свое имя! П.С. Все до сих пор не могу прийти в себя! Я мама! Я бесконечно счастлива! До слез, до мурашек... трое суток не могу спать, это такой океан эмоций», – поделилась впечатлениями Карпа.

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    instagram.com/natalkakarpa
    instagram.com/natalkakarpa
    instagram.com/natalkakarpa

    Для Наталки Карпы это первый ребенок, Терехов стал папой во второй раз. Как Наталка Карпа с мужем назвали девочку пока неизвестно.

    Джамала знаменитости фотография документы
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