Названа самая красивая знаменитость в мире (фото)



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Пластический хирург из Лондона Джулиан Де Сильва решила расставить все точки над и в вопросе, кто из мировых знаменитостей самый красивый

Определять Джулиан Де Сильва решила с помощью давно известного метода – используя правило «золотого сечения». С помощью подсчетов пропорций ей удалось выбрать пятерку лидеров.

Первое место досталось 23-летней американской модели с палестинскими корнями Белле Хадид. «Макса» золотого сечения подсказывает, что расположение губ, носа, глаз и остальных черт у Беллы просто идеально. Вернее, на 94,35%. Что ж, говорят, что модель не раз прибегала к услугам пластических хирургов, но сути дела это не меняет.

Второе место заняла королева поп-сцены и r'n'b-дива Бейонсе. Ее черты, по мнению автора исследования, идеальны на 92,44%.

Тройку лидеров закрывает признанная красотка и покорительница сердец, голливудская актриса Эмбер Херд. Она также удостоилась похвалы за свой нос – он оказался самым совершенным их всех знаменитостей, принимающих участие в «хит-параде».

За бывшей женой Джонни Деппа и экс-возлюбленной Илона Маска следуют Ариан Гранде (ее черты симметричны и идеальны на 91,81%), а также Тейлор Свифт со своими 91,64 % «идеальности». Среди других звезд, попавших в список Джулиан, были Кейт Мосс, Натали Портман, Скарлетт Йоханссон, Кэти Перри и Кара Делевинь.

Интересно, что старшая сестры Беллы – 24-летняя модель Джиджи Хадид – в этом списке не фигурирует. Хотя ее не раз признавали одной из самых успешных и красивых девушек в мире, и количество ее поклонников пока что превышает Беллы.

Джерело: rbc.ua