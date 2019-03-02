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    Неделя моды в Париже: яркие фото с показов

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    <span>Lanvin осень-зима 2019/2020</span> - Неделя моды в Париже: яркие фото с показов
    Lanvin осень-зима 2019/2020
    vogue.ua

    Во второй день Недели моды в Париже свои новые коллекции сезона осень-зима 2019/2020 продемонстрировали Lanvin, Rochas и Lemaire

    Дебютная коллекция Бруно Сиалелли для Lanvin прошла в стенах готического средневекового особняка ХIV века. 

    Вдохновляясь фильмом о жизни моряков Райнера Вернера Фасбиндера «Керель» и любовью Жанны Ланван к средневековому искусству, экзотическим путешествиям и южноамериканскому фольклору, дизайнер показал на подиуме шерстяные куртки с кожаными галстуками, отсылающие к форме моряков, армейские бушлаты с отворотами в форме сердца и клетчатые пончо, напоминающие уютный плед. 

    Логотип Lanvin был нанесен на шелковые асимметричные юбки и брюки с завышенной талией.

    Модели демонстрировали струящиеся платья, украшенные принтом в виде шелковых платков, сложносочиненные образы, которые были расписаны стихами, рубашки с изображениями рыцарей и драконов, а также образы, декорированные изображениями прекрасных дев.

    Творческий дуэт Кристофера Лемера и Сары-Линн Тран пригласил гостей шоу осень-зима 2019/2020 на верхний этаж École Duperré – школы прикладного искусства в самом сердце квартала Маре. 

    Традиционно дизайнеры сделали ставку на практичную и удобную повседневную одежду нейтральных цветов: базовые тренчи, классические брючные костюмы, джинсовые ткани и трикотажные уютные платья. 

    Но не обошлось и без «изюминки» коллекции. Так, рубашки были декорированы длинными воротниками, родом з 1970-х годов, объемные плечи и рукава курток, блуз и пальто напоминали о викторианской эпохе, а струящиеся платья длины миди получили лазурный и кирпичный окрас, ссылаясь на работы бельгийского художника Поля Дельво.

    В новой коллекции осень-зима 2019/2020 Алесандро Дель Аква обращается к истокам кутюрного Дома Rochas, говоря больше об индивидуальности, а не сезонных трендах. 

    В основе его коллекции знаковые силуэты 1940-х годов, которые соединились с эстетикой 1970-х годов с объемными плечами и завышенной талией. 

    Помимо знаковых для бренда объемных платьев-палаток из многоярусной органзы, Дель Аква продемонстрировал искусное сочетание грубой шерсти и лакированной кожи, нежного шелка и искусственного меха. 

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    Lemaire осень-зима 2019/2020
    Lemaire осень-зима 2019/2020
    Lemaire осень-зима 2019/2020
    Lanvin осень-зима 2019/2020
    Lanvin осень-зима 2019/2020
    Rochas осень-зима 2019/2020
    Lanvin осень-зима 2019/2020
    Rochas осень-зима 2019/2020
    Lanvin осень-зима 2019/2020
    Rochas осень-зима 2019/2020

    В новой коллекции нашлось место как торжественным вечерним образам, так и элегантной повседневной одежде.

    Джерело: vogue.ua

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