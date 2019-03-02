Неделя моды в Париже: яркие фото с показов



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Lanvin осень-зима 2019/2020 vogue.ua

Во второй день Недели моды в Париже свои новые коллекции сезона осень-зима 2019/2020 продемонстрировали Lanvin, Rochas и Lemaire

Дебютная коллекция Бруно Сиалелли для Lanvin прошла в стенах готического средневекового особняка ХIV века.

Вдохновляясь фильмом о жизни моряков Райнера Вернера Фасбиндера «Керель» и любовью Жанны Ланван к средневековому искусству, экзотическим путешествиям и южноамериканскому фольклору, дизайнер показал на подиуме шерстяные куртки с кожаными галстуками, отсылающие к форме моряков, армейские бушлаты с отворотами в форме сердца и клетчатые пончо, напоминающие уютный плед.

Логотип Lanvin был нанесен на шелковые асимметричные юбки и брюки с завышенной талией.

Модели демонстрировали струящиеся платья, украшенные принтом в виде шелковых платков, сложносочиненные образы, которые были расписаны стихами, рубашки с изображениями рыцарей и драконов, а также образы, декорированные изображениями прекрасных дев.

Творческий дуэт Кристофера Лемера и Сары-Линн Тран пригласил гостей шоу осень-зима 2019/2020 на верхний этаж École Duperré – школы прикладного искусства в самом сердце квартала Маре.

Традиционно дизайнеры сделали ставку на практичную и удобную повседневную одежду нейтральных цветов: базовые тренчи, классические брючные костюмы, джинсовые ткани и трикотажные уютные платья.

Но не обошлось и без «изюминки» коллекции. Так, рубашки были декорированы длинными воротниками, родом з 1970-х годов, объемные плечи и рукава курток, блуз и пальто напоминали о викторианской эпохе, а струящиеся платья длины миди получили лазурный и кирпичный окрас, ссылаясь на работы бельгийского художника Поля Дельво.

В новой коллекции осень-зима 2019/2020 Алесандро Дель Аква обращается к истокам кутюрного Дома Rochas, говоря больше об индивидуальности, а не сезонных трендах.

В основе его коллекции знаковые силуэты 1940-х годов, которые соединились с эстетикой 1970-х годов с объемными плечами и завышенной талией.

Помимо знаковых для бренда объемных платьев-палаток из многоярусной органзы, Дель Аква продемонстрировал искусное сочетание грубой шерсти и лакированной кожи, нежного шелка и искусственного меха.

В новой коллекции нашлось место как торжественным вечерним образам, так и элегантной повседневной одежде.

Джерело: vogue.ua