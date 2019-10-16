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    Непослушная жена: Ким Кардашьян снялась в откровенным образе

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    Непослушная жена: Ким Кардашьян снялась в откровенным образе
    instagram.com/kimkardashian

    Ответственным за стиль Кардашьян является ее супруг Канье Уэст. Рэпер неоднократно признавался, что именно он помогал Ким в выборе одежды. Однако, как оказалось, не все наряды знаменитости нравятся Канье

    38-летняя Ким Кардашьян, несмотря на периодическое недовольство супруга, 42-летнего Каньэ Уэста, продолжает радовать публику пикантными образами. 

    На этот раз теледива решила совместить спортивный look с дерзким бельем.

    Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» поделилась снимком, на котором она сидит на полу. На Ким надеты светло-серый бра с экстремальным декольте и спортивные штаны в тон.

    Образ модель довершила белоснежными кроссовками и распущенными волосами с естественной укладкой. В качестве макияжа Ким предпочла золотисто-персиковые тени и нюдовую помаду. 

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    instagram.com/kimkardashian

    Светская львица сидела в расслабленной позе, придерживая себя за щиколотку и мечтательно глядя в сторону от камеры.

    Поклонников восхитил такой дерзкий образ в спортивном исполнении. «Огонь», «Великолепная», «Очень красивый снимок, милый аутфит», «Восхитительная малышка», — прокомментировали подписчики под фото в Instagram.

    Джерело: graziamagazine.ru

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