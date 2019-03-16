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    Фото

    Невероятные пейзажи Аризоны, от которых перехватывает дыхание: фото

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    Невероятные пейзажи Аризоны, от которых перехватывает дыхание: фото
    instagram.com/24ameer https://maximum.fm/novini_t2

    Талантливый фотограф показал свое путешествие в Аризону, которое заставило его влюбиться в этот американский штат

    Знакомьтесь, Амир Башир (Ameer Basheer) - профессиональный арабский фотограф, который сейчас живет и работает в США.

    Мужчина ведет профиль в соцсети Instagram и канал на Youtube, где делится своими работами.

    Недавно Амир показал свое путешествие Аризоной, от которого трудно отвести взгляд.

    «Я рад делиться с вами некоторыми снимками, которые я сделал в красивой Аризоне. Они должны обязательно задуматься о приезде сюда и посетить некоторые места из моего списка».

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    instagram.com/24ameer
    instagram.com/24ameer
    instagram.com/24ameer
    instagram.com/24ameer
    instagram.com/24ameer
    instagram.com/24ameer
    instagram.com/24ameer
    instagram.com/24ameer
    instagram.com/24ameer
    instagram.com/24ameer
    instagram.com/24ameer
    instagram.com/24ameer
    instagram.com/24ameer
    instagram.com/24ameer
    instagram.com/24ameer
    instagram.com/24ameer

    «Он охватывает волшебный Гранд-Каньон, Подкова (Колорадо), Каньон Антилопы, индейская резервация Гавасупа и многие другие», - отметил он.

    Джерело: maximum.fm

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