Невероятные пейзажи Аризоны, от которых перехватывает дыхание: фото



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Талантливый фотограф показал свое путешествие в Аризону, которое заставило его влюбиться в этот американский штат

Знакомьтесь, Амир Башир (Ameer Basheer) - профессиональный арабский фотограф, который сейчас живет и работает в США.

Мужчина ведет профиль в соцсети Instagram и канал на Youtube, где делится своими работами.

Недавно Амир показал свое путешествие Аризоной, от которого трудно отвести взгляд.

«Я рад делиться с вами некоторыми снимками, которые я сделал в красивой Аризоне. Они должны обязательно задуматься о приезде сюда и посетить некоторые места из моего списка».

«Он охватывает волшебный Гранд-Каньон, Подкова (Колорадо), Каньон Антилопы, индейская резервация Гавасупа и многие другие», - отметил он.

Джерело: maximum.fm