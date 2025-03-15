Операція наших сил у визначених районах Курської області продовжується – Зеленський

Наші війська продовжують стримувати відповідні угруповання Росії та Північної Кореї на Курщині

Президент України підтвердив продовження військової операції у Курській області

Українські підрозділи продовжують виконувати завдання у визначених районах Курської області. Про це пише «Главком» з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

За його словами, завдяки зусиллям українських військових на Курщині була відтягнута значна кількість російських сил з інших напрямків.

«Наші війська продовжують стримувати відповідні угруповання Росії та Північної Кореї на Курщині. Оточення наших військ немає. Також бачимо напрямки вздовж нашого східного кордону України, де російська армія накопичує сили. Це свідчить про бажання завдати удару по нашій Сумській області. Ми це розуміємо й будемо протидіяти. Хотілося б, щоб і всі партнери розуміли, що саме планує Путін, до чого готується і що саме буде ігнорувати», – заявив Зеленський.

Також за його словами накопичення російських сил свідчить про те, що в Москві збираються ігнорувати дипломатію й надалі.

«Затягування війни Росією очевидне. Ми готові надати партнерам усю реальну інформацію щодо ситуації на фронті, в Курській області та вздовж кордону», – підкреслив президент України.

Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні були доповіді щодо української ракетної програми.

«Маємо суттєві результати. «Довгий Нептун» пройшов випробування й успішне бойове застосування. Нова українська ракета, точний удар. Дистанція – тисяча кілометрів. Дякую нашим українським розробникам, виробникам і військовим. Продовжуємо працювати заради гарантування української безпеки», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, бойові кораблі росіян у бухтах Криму знайшли партизани руху «АТЕШ». На фото зафіксований малий протичовновий корабель у бухті Інкермана.

Також, російська армія дещо просунулась до кордонів з Україною у Курській області. За даними аналітиків ISW геолокаційні кадри за 13 березня показують, що російські війська просунулися у межах Заолешенки.

«Російські війська, ймовірно, також захопили Гончарівку (на захід від Суджі), враховуючи, що дані NASA Fire Information for Resource Management (FIRMS) від 14 березня вказують на запеклі бої у цьому районі, а російські джерела нещодавно стверджували, що російські війська захопили поселення», – зазначили в ISW.