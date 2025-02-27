Як РФ десятиліттями вбивала українську економіку. ЗСУ випустили відео

Економісти і діячі у доступній формі розповідають, як Росія десятиліттями використовувала економічні важелі для гібридної агресії і підготовки повномасштабного вторгнення

Збройні сили України випустили нову серію документального серіалу «Спротив та єдність». Цього разу провідні експерти наводять унікальні дані та розкривають задуми російської гібридної війни проти України. Також фахівці оповідають про перехід від «російської газової голки» до економічної спроможності в історичному дискурсі. Фільм є ретроспективою історії російсько-українського протистояння та критичним аналізом ворожої анти-української пропаганди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Youtube-канал Головного управління комунікацій ЗСУ.

Епізод має назву «Економісти пояснюють, як не втратити майбутнє». Серед запрошених гостей – Ректор Київської школи економіки Тимофій Брік, кандидат економічних наук Гліб Буряк, фінансовий топменеджер Олексій Геращенко, автор проєкту «Останній капіталіст» Валентин Краснопьоров, координатор просвітницького проєкту «Ціна держави» Микола Малуха та Геннадій Рябцев із Національного інституту стратегічних досліджень. Фахівці представили маловідомі широкому загалу факти про те, як Росія намагалася зробити українську економіку вразливою, та чому ці плани провалилися.

«Червоний терор проклав дорогу важкій промисловості та колективному господарству замість фермерських. Спорудження гідроелектростанцій на Дніпрі і хімічних підприємств спотворило екосистему країни. А через зростання військово-промислового комплексу на початку 60-х Українці знову опинилися на межі голоду. Натомість, український газ із Дашавського і Шебелинського родовищ відправляли до Росії, аж поки ці родовища не виснажилися. Міфічна радянська велич завжди залишала по собі тінь руйнівної економічної політики», – розповідає речник Генштабу ЗСУ Андрій Сміян у ході епізоду.

Економісти і діячі у доступній формі розповідають як Росія десятиліттями використовувала економічні важелі для гібридної агресії і підготовки повномасштабного вторгнення. Також розкривають дані про те, як наша держава змогла протистояти цьому тиску і які виклики поставали перед українцями протягом усього радянського періоду.

«Цей фільм – не просто про економіку. Це історія про те, як Україна зламала російський сценарій економічного поневолення, який писався десятиліттями», – говорить режисер фільму, військовослужбовець ЗСУ Сергій Неретін.

Як зазначають в управлінні, документальний фільм є частиною інформаційного проєкту, покликаного інформувати українців та світову спільноту щодо російської агресії та її гібридних проявів. А також посилити спротив і єдність громадян проти ворога.

Уперше серіал презентувати рік тому. Попередні епізоди серіалу «Спротив та Єдність» проходили за участі істориків, письменників та кінематографістів України.

Раніше Буданов розповів, у скільки Росії обходиться один день війни. За офіційними даними 41 відсоток бюджету країни-агресорки йде на оборону.

Також «Главком» повідомляв, що український військовий самотужки захопив у полон шістьох окупантів. Боєць 4-го батальйону оперативного призначення «Сила Свободи» бригади «Рубіж» зміг викурити з бліндажа шістьох росіян, які перебували там протягом чотирьох днів, після того, як їх штурм наших позицій провалився.