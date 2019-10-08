Новый парень Майли Сайрус на 4 года младше ее (фото)



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instagram.com/codysimpson

Коди Симпсон уже подтвердил романтические отношения с актрисой

Новый парень Майлы Сайрус – 22-летний австралийский поп-певец Коди Симпсон. Об этом стало известно после того, как Симпсон опубликовал в своем сторис-Instagram фото, на котором он нежно целует Майли в лоб, а она обнимает его за шею.

«Завтрак перед заплывом от моей малышки», - подписал снимок Коди Симпсон.

Не так давно у актрисы были нежные отношения с 30-летней Кейтлин Картер - основательницей косметического бренда Selfé и бывшей женой Броди Дженнера. Однако, судя по всему, пара встречалась недолго.

Сам Коди Симсон уже не раз признавался в симпатиях к Майли Сайрус. Так, в сети размещено видео от 2012 года Симпсон, в котором он признается: что всегда был большим поклоником певицы.

«Я знал все слова к ее песням, я не собираюсь лгать. Мне совсем не стыдно за это. Я думаю, что она навсегда останется самой привлекательной звездой Диснея».

Ранее Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт объявили о расставании после 8 месяцев официального брака. Влюбленные встречалась 10 лет, но пожениться решились только в декабре 2018 года.

Джерело: kp.ua