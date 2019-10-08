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    Фото

    Новый парень Майли Сайрус на 4 года младше ее (фото)

    • Розсилка
    Новый парень Майли Сайрус на 4 года младше ее (фото)
    instagram.com/codysimpson

    Коди Симпсон уже подтвердил романтические отношения с актрисой

    Новый парень Майлы Сайрус – 22-летний австралийский поп-певец Коди Симпсон. Об этом стало известно после того, как  Симпсон опубликовал в своем сторис-Instagram фото, на котором он  нежно целует Майли в лоб, а она обнимает его за шею.

    «Завтрак перед заплывом от моей малышки», - подписал снимок Коди Симпсон.

    Не так давно у актрисы были нежные отношения с 30-летней Кейтлин Картер - основательницей косметического бренда Selfé и бывшей женой Броди Дженнера. Однако, судя по всему, пара встречалась недолго.

    Сам Коди Симсон уже не раз признавался в симпатиях к Майли Сайрус. Так, в сети размещено видео от 2012 года Симпсон, в котором он признается: что всегда был большим поклоником певицы. 

    «Я знал все слова к ее песням, я не собираюсь лгать. Мне совсем не стыдно за это. Я думаю, что она навсегда останется самой привлекательной звездой Диснея».

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    instagram.com/codysimpson
    instagram.com/codysimpson
    instagram.com/codysimpson
    instagram.com/codysimpson
    instagram.com/codysimpson
    instagram.com/codysimpson
    instagram.com/codysimpson
    instagram.com/codysimpson
    instagram.com/codysimpson
    instagram.com/codysimpson

    Ранее Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт объявили о расставании после 8 месяцев официального брака. Влюбленные встречалась 10 лет, но пожениться решились только в декабре 2018 года.

    Джерело: kp.ua

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