От скромной школьницы до самой сексуальной женщиной в мире: как менялась Пенелопа Крус (фото)



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45-летняя Пенелопа Крус даст фору 20-летним instagram.com/penelopecruzoficial/

В 1992 году Крус снялась в своем первом фильме – комедийной драме «Ветчина, ветчина».

Одна из красивейших голливудских актрис, которая в 2014 году была признана самой сексуальной женщиной в мире по версии журнала Esquire, и сегодня продолжает покорять сердца своих фанатов. 45-летняя Пенелопа Крус даст фору 20-летним, а ее чувство вкуса и стиля вдохновляет многие глянцевые издания.

В юные годы у Крус не планировала стать актрисой, основным ее увлечением были танцы. Она училась классическому балету и в течение девяти лет посещала занятия в Испанской национальной консерватории.

В 10–11 лет Пенелопа начала проявлять сильный интерес к кино, и тогда отец купил ей видеомагнитофон Betamax, который тогда был очень редкой вещью.

В подростковом возрасте Пенелопа заинтересовалась актерским искусством после просмотра комедии «Свяжи меня!» испанского режиссера Педро Альмодовара. Будущая звезда начала искать агентов, но несколько раз была отвергнута ими, поскольку ее считали слишком молодой.

В 1989 году, в 15 лет, Крус появилась в музыкальном видео испанской поп-группы Mecano «La Fuerza del Destino». В период с 1990 по 1997 год (с 16-ти до 23 лет) начинающая актриса была ведущей телешоу La Quinta Marcha, которая ориентировалась на подростковую аудиторию. В свои 17 лет, в 1991 году, Пенелопа получила небольшую роль в эпизоде эротического телесериала «Розовая серия», где она появилась полностью обнаженной.

В 1992 году Крус снялась в своем первом фильме – комедийной драме «Ветчина, ветчина». В картине актриса исполнила роль молодой девушки Сильвии, беременной от сына владельца фабрики Хосе. Журнал People отметил, что после того, как Крус появилась топлес в фильме, она стала «главным секс-символом».

1997 – 2000 годы – первый период признания актерского таланта. И еще немного снимков из архива знаменитости.