С широко раскинутыми ногами и котом: Кейт Бекинсейл показала, как готовится к красной дорожке



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Поклонники похвалили невероятную растяжку Кейт Фото: instagram.com/katebeckinsale/

Актриса опубликовала видео, в котором показала процедуры подготовки к выходу в свет

На днях знаменитая голливудская актриса Кейт Бекинсейл выложила в своем Инстаграме видео, где показала, как собирается на 25-ю церемонию вручения премии Critics' Choice Awards, которая состоялась 12 января в Санта-Монике. Бекинсейл была ведущей церемонии награждения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kate Beckinsale (@katebeckinsale) 12 Янв 2020 в 6:25 PST

В ролике Кейт сидит на высоком стуле, демонстрируя приличную растяжку, в то время как помощник наносит на ее поднятую ногу бронзер. Другой помощник при этом завивает актрисе волосы в локоны. Весь процесс сопровождается играющей на фоне песней TLC No Scrubs.

Результат подготовки Кейт к выходу мы уже видели: на ковровой дорожке она блистала в нежном платье.