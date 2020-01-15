  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    С широко раскинутыми ногами и котом: Кейт Бекинсейл показала, как готовится к красной дорожке

    • Розсилка
    <p>Поклонники похвалили невероятную растяжку Кейт</p> <div></div> - С широко раскинутыми ногами и котом: Кейт Бекинсейл показала, как готовится к красной дорожке

    Поклонники похвалили невероятную растяжку Кейт

    Фото: instagram.com/katebeckinsale/

    Актриса опубликовала видео, в котором показала процедуры подготовки к выходу в свет

    На днях знаменитая голливудская актриса Кейт Бекинсейл выложила в своем Инстаграме видео, где показала, как собирается на 25-ю церемонию вручения премии Critics' Choice Awards, которая состоялась 12 января в Санта-Монике. Бекинсейл была ведущей церемонии награждения.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Kate Beckinsale (@katebeckinsale)

    В ролике Кейт сидит на высоком стуле, демонстрируя приличную растяжку, в то время как помощник наносит на ее поднятую ногу бронзер. Другой помощник при этом завивает актрисе волосы в локоны. Весь процесс сопровождается играющей на фоне песней TLC No Scrubs.

    Результат подготовки Кейт к выходу мы уже видели: на ковровой дорожке она блистала в нежном платье.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    С широко раскинутыми ногами и котом: Кейт Бекинсейл показала, как готовится к красной дорожке
    С широко раскинутыми ногами и котом: Кейт Бекинсейл показала, как готовится к красной дорожке
    С широко раскинутыми ногами и котом: Кейт Бекинсейл показала, как готовится к красной дорожке
    С широко раскинутыми ногами и котом: Кейт Бекинсейл показала, как готовится к красной дорожке
    Фото: instagram.com/katebeckinsale/

     Читайте также: Сальма Хайек рассказала, как из-за слишком пышных форм на ней лопнуло платье перед «Оскаром»
    знаменитости мода и красота актриса самые сексуальные как быть модным шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ