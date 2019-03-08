Опубликованы лучшие идеи маникюра от украинских мастеров



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Лучшие идеи маникюра у nail-артистов со всей Украины — от Львова и Полтавы до Киева и Донецка

Какой самый модный маникюр обязательно нужно опробовать на своих ноготках в новом сезоне знают не только представители фешн-индустрии, но и те, кто внимательно следит за модными тенденциями во время показов мод.

Стилисты и дизайнеры не случайно выбирают маникюр для своих образов.

Отталкиваясь от актуальных тенденций и последних модных новинок дизайна ногтей, подбирают самые интересные и подходящие техники маникюра ногтей.

Модный маникюр 2019-2020 просто завален смелыми вариантами и необычными решениями нейл-арта.

Пушистый тренд, украшения из перьев и цветочные аппликации на ногтях в повседневной суете нам не подходят.

И пока мировые топовые мастера маникюра, вроде Маделин Пул и Ян Кунг Парк, создают свои тренды — иногда диковинные и не слишком уживчивые с повседневностью, в Украине есть пул мастеров новой волны, которые задают моду на нео-минимализм и дизайн, совместимый с жизнью.

Они используют матовые лаки, наклейки, фольгу и гибкие серебряные ленты, вдохновляются природой, музыкой и всеми видами изобразительного искусства — от скульптуры до живописи и работ молодых иллюстраторов.

Джерело: vogue.ua