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    Опубликованы лучшие идеи маникюра от украинских мастеров

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    Опубликованы лучшие идеи маникюра от украинских мастеров
    instagram.com/nailplace.manicure

    Лучшие идеи маникюра у nail-артистов со всей Украины — от Львова и Полтавы до Киева и Донецка

    Какой самый модный маникюр обязательно нужно опробовать на своих ноготках в новом сезоне знают не только представители фешн-индустрии, но и те, кто внимательно следит за модными тенденциями во время показов мод.

    Стилисты и дизайнеры не случайно выбирают маникюр для своих образов.

    Отталкиваясь от актуальных тенденций и последних модных новинок дизайна ногтей, подбирают самые интересные и подходящие техники маникюра ногтей.

    Модный маникюр 2019-2020 просто завален смелыми вариантами и необычными решениями нейл-арта.

    Пушистый тренд, украшения из перьев и цветочные аппликации на ногтях в повседневной суете нам не подходят.

    И пока мировые топовые мастера маникюра, вроде Маделин Пул и Ян Кунг Парк, создают свои тренды — иногда диковинные и не слишком уживчивые с повседневностью, в Украине есть пул мастеров новой волны, которые задают моду на нео-минимализм и дизайн, совместимый с жизнью.

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    Они используют матовые лаки, наклейки, фольгу и гибкие серебряные ленты, вдохновляются природой, музыкой и всеми видами изобразительного искусства — от скульптуры до живописи и работ молодых иллюстраторов.

    Джерело: vogue.ua

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