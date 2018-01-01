Удивительная природа Чернобыля в объективе инфракрасной камеры

Спустя тридцать лет после катастрофы фотограф посетил зону отчуждения и снял необычные кадры

Фотограф Владимир Мигутин посетил Чернобыльскую зону отчуждения и поснимал там с помощью инфракрасной камеры. Мы всегда слышим слова о силе Матери-Природы, о том, как она создает свои творения и несет жизнь над руинами. Это то, что каждый из нас видел, но никогда в таких огромных масштабах. Это место — место этих



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Спустя тридцать лет после катастрофы фотограф посетил зону отчуждения и снял необычные кадры

Фотограф Владимир Мигутин посетил Чернобыльскую зону отчуждения и поснимал там с помощью инфракрасной камеры. Мы всегда слышим слова о силе Матери-Природы, о том, как она создает свои творения и несет жизнь над руинами. Это то, что каждый из нас видел, но никогда в таких огромных масштабах. Это место — место этих контрастов.

«Трудно описать всю атмосферу, которую я испытал во время этой поездки. Несмотря на события 1986 года, руины и ржавчину, у меня не было мрачных чувств во время путешествия туда. Напротив, казалось, что я нахожусь на другой планете».

Спустя тридцать лет после катастрофы, пока люди все еще держатся подальше от этого места, леса, животные, растения здесь процветают, возрождаются природой.

Джерело: Fullpicture.ru