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    Удивительная природа Чернобыля в объективе инфракрасной камеры

    Спустя тридцать лет после катастрофы фотограф посетил зону отчуждения и снял необычные кадры
    Фотограф Владимир Мигутин посетил Чернобыльскую зону отчуждения и поснимал там с помощью инфракрасной камеры. Мы всегда слышим слова о силе Матери-Природы, о том, как она создает свои творения и несет жизнь над руинами. Это то, что каждый из нас видел, но никогда в таких огромных масштабах. Это место — место этих
    • Сьогодні, 07:17
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    Спустя тридцать лет после катастрофы фотограф посетил зону отчуждения и снял необычные кадры

    Фотограф Владимир Мигутин посетил Чернобыльскую зону отчуждения и поснимал там с помощью инфракрасной камеры. Мы всегда слышим слова о силе Матери-Природы, о том, как она создает свои творения и несет жизнь над руинами. Это то, что каждый из нас видел, но никогда в таких огромных масштабах. Это место — место этих контрастов.

    «Трудно описать всю атмосферу, которую я испытал во время этой поездки. Несмотря на события 1986 года, руины и ржавчину, у меня не было мрачных чувств во время путешествия туда. Напротив, казалось, что я нахожусь на другой планете».

    Спустя тридцать лет после катастрофы, пока люди все еще держатся подальше от этого места, леса, животные, растения здесь процветают, возрождаются природой.

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    Удивительная природа Чернобыля в объективе инфракрасной камеры
    Удивительная природа Чернобыля в объективе инфракрасной камеры
    Удивительная природа Чернобыля в объективе инфракрасной камеры
    Удивительная природа Чернобыля в объективе инфракрасной камеры
    Удивительная природа Чернобыля в объективе инфракрасной камеры
    Удивительная природа Чернобыля в объективе инфракрасной камеры
    Удивительная природа Чернобыля в объективе инфракрасной камеры
    Удивительная природа Чернобыля в объективе инфракрасной камеры
    Удивительная природа Чернобыля в объективе инфракрасной камеры
    Удивительная природа Чернобыля в объективе инфракрасной камеры
    Удивительная природа Чернобыля в объективе инфракрасной камеры
    Удивительная природа Чернобыля в объективе инфракрасной камеры
    Удивительная природа Чернобыля в объективе инфракрасной камеры

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    Джерело: Fullpicture.ru

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