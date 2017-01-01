Опубликованы первые кадры из пикантной украинской комедии «Свингеры»

Сразу два украинских секс-символа снялись в этой эффектной комедии

В первый день 2018 года на экраны выйдет украинская комедия «Свингеры», главные роли в которой исполнили секс-символы Украины Оля Полякова и Даша Астафьева. Лента расскажет об обычных современниках, которые, по словам создателей, решили устроить себе эмоциональные аттракционы. Сюжет разворачивается между парами влюблённых. В одной



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Свингеры

Сразу два украинских секс-символа снялись в этой эффектной комедии

В первый день 2018 года на экраны выйдет украинская комедия «Свингеры», главные роли в которой исполнили секс-символы Украины Оля Полякова и Даша Астафьева.

Лента расскажет об обычных современниках, которые, по словам создателей, решили устроить себе эмоциональные аттракционы. Сюжет разворачивается между парами влюблённых. В одной парень всё никак не может сделать предложение своей девушке. Во второй женщину случайно запирают на балконе. И однажды им доводится поменяться партнёрами.

Также в картине сыграли Любомир Валивоц, Алексей Вертинский, Анна Саливанчук, Вячеслав Довженко и Михаил Кукуюк.

Для Оли Поляковой съёмки в этой ленте стали настоящим потрясением. «Кроме своего мужа, я ни с кем не целовалась тринадцать лет! И могу сказать, что именно страстный поцелуй в кадре был для меня самым нервозным моментом. Вместо того, чтобы этим наслаждаться (я не знаю, можно же этим наслаждаться на съемках?), я думала: «Боже, меня убьет мой муж и не пустит домой!». Но я так давно хотела стать актрисой, что подошла к этим съемкам очень ответственно и со всем справилась», - сказала она.

Джерело: Обозреватель