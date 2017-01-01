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    Опубликованы первые кадры из пикантной украинской комедии «Свингеры»

    Сразу два украинских секс-символа снялись в этой эффектной комедии
    В первый день 2018 года на экраны выйдет украинская комедия «Свингеры», главные роли в которой исполнили секс-символы Украины Оля Полякова и Даша Астафьева. Лента расскажет об обычных современниках, которые, по словам создателей, решили устроить себе эмоциональные аттракционы. Сюжет разворачивается между парами влюблённых. В одной
    • Сьогодні, 13:56
    • Розсилка
    Свингеры
    Свингеры

    Сразу два украинских секс-символа снялись в этой эффектной комедии

    В первый день 2018 года на экраны выйдет украинская комедия «Свингеры», главные роли в которой исполнили секс-символы Украины Оля Полякова и Даша Астафьева.

    Лента расскажет об обычных современниках, которые, по словам создателей, решили устроить себе эмоциональные аттракционы. Сюжет разворачивается между парами влюблённых. В одной парень всё никак не может сделать предложение своей девушке. Во второй женщину случайно запирают на балконе. И однажды им доводится поменяться партнёрами.

    Также в картине сыграли Любомир Валивоц, Алексей Вертинский, Анна Саливанчук, Вячеслав Довженко и Михаил Кукуюк.

    Для Оли Поляковой съёмки в этой ленте стали настоящим потрясением. «Кроме своего мужа, я ни с кем не целовалась тринадцать лет! И могу сказать, что именно страстный поцелуй в кадре был для меня самым нервозным моментом. Вместо того, чтобы этим наслаждаться (я не знаю, можно же этим наслаждаться на съемках?), я думала: «Боже, меня убьет мой муж и не пустит домой!». Но я так давно хотела стать актрисой, что подошла к этим съемкам очень ответственно и со всем справилась», - сказала она.

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    Опубликованы первые кадры из пикантной украинской комедии «Свингеры»
    Опубликованы первые кадры из пикантной украинской комедии «Свингеры»
    Опубликованы первые кадры из пикантной украинской комедии «Свингеры»
    Опубликованы первые кадры из пикантной украинской комедии «Свингеры»
    Опубликованы первые кадры из пикантной украинской комедии «Свингеры»
    Опубликованы первые кадры из пикантной украинской комедии «Свингеры»
    Опубликованы первые кадры из пикантной украинской комедии «Свингеры»
    Опубликованы первые кадры из пикантной украинской комедии «Свингеры»

    Джерело: Обозреватель

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