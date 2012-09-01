Куда сходить в Киеве: Восемь музыкальных концертов декабря

Анонсы музыкальных шоу на любой вкус

Нет повода провести последний месяц 2017 года в четырёх стенах. Куда лучше насладиться этим временем максимально и успеть на все главные события декабря. Ниже – список из восьми ярких музыкальных событий, которые не дадут вам замёрзнуть в первый месяц зимы, сообщает «Главком». 1-9.12 - Фестиваль JazzBez (Old Fashioned Bar)

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Анонсы музыкальных шоу на любой вкус

Нет повода провести последний месяц 2017 года в четырёх стенах. Куда лучше насладиться этим временем максимально и успеть на все главные события декабря. Ниже – список из восьми ярких музыкальных событий, которые не дадут вам замёрзнуть в первый месяц зимы, сообщает «Главком».

1-9.12 - Фестиваль JazzBez (Old Fashioned Bar)

С 1 по 9 декабря в 16 городах Украины пройдёт международный джазовый фестиваль JazzBez. В Киеве в Old Fashioned Bar зрителей ждёт девять дней джаза: традиционного, элитарного и авангардного, мирового и украинского. В рамках феста в украинской столице выступят Gadt/Chojnacki/Gradziuk projekt, победители культового польского фестиваля Jazz nad Odrą - Adam Jarzmik Quintet, прогрессивный проект известных польских музыкантов Michał Martyniuk Trio & Jakub Skowronski, гости из Люксембурга Dock In Absolute и многие другие. Всего будет 27 талантливых музыкантов со всего мира.

2.12 - Концерт Тартак (Sentrum)

2 декабря в столичном клубе Sentrum украинская группа «Тартак» выступит с презентацией новой концертной программы «АнТАРТАКтида». Группа работает параллельно над двумя альбомами, первую часть саундродюсирует Артур Даниелян, а вторую – сами «Тартак».

6.12 - Концерт Bahroma (Atlas)

Группа Bahroma уже несколько лет по праву считается одним из лучших инди-коллективов Украины. В ноябре музыканты наконец презентовали свой новый альбом «Дом», работу над которым начали ещё в прошлом году во время европейского тура. После презентации парни отправились в тур по Украине, а большой концерт в любимой столице запланировали на 6 декабря.

9.12 - Концерт Panivalkova («Мала Опера»)

Каждое выступление Panivalkova - это яркий перфоманс и запоминающиеся образы. Они поют на четырёх языках и сами себе аккомпанируют. В их песнях звучат клавишные, барабаны, вибраслеп, флекс-а-тон, окарины, гуиро, казу, кастаньеты, губная гармошка, перкуссия, укулеле. Свою музыку Panivalkova характеризуют как «чувственный минимализм». Концерт 9 декабря в Малой Опере пройдёт в рамках нового Космополитик-тура группы. На нём прозвучат лучшие композиции трио за время творчества.

9.12 – Концерт группы «Фиолет» (Sentrum)

Это будет финальный концерт группы «Фиолет» в их туре #нірванабуде. И на этот раз музыканты давали возможность своим поклонникам с помощью голосования сформировать трек-лист концертов! Кроме них группа презентует несколько новых песен из будущего альбома Aurora (релиз запланирован на осень 2018). Также на своих концертах Фиолет собирает вещи для детского дома «Чебурашка» (пгт. Ракитное, Киевская обл.)

12.12 - Концерт LP («Дворец спорта»)

Талантливая певица LP покорила весь мир своим хитом Lost on you. Многие, кто пришёл на её первый концерт в Киеве, ещё не знали, насколько широко и прекрасно творчество девушки. Тембр, изящность и талант LP настолько задели украинского слушателя, что исполнительнице не оставалось ничего, как снова приехать в украинскую столицу.

16.12 - Вечеринка Portraits Ep. #2 with MACEO PLEX (CHI by Decadence House)

16 декабря в Киеве выступит известный американский продюсер и диджей Maceo Plex. В 2016 году музыкант выступал на Ибице в легендарном клубе Pacha с новой серией вечеринок Mosaic, которая окончательно утвердила его как одного из самых ярких представителей электронной сцены. Чтобы доказать свой профессионализм, Maceo Plex поставил серьёзный рекорд: он сыграл 10 диджейских сетов в течение 24 часов в разных заведениях Ибицы. В 2017 году артист представил публике новый альбом Solar, посвящённый сыну, а также заявил о создании лейбла Lone Romantic. На вечеринке в CHI by Decadence House у вас будет возможность услышать лайв из новых и старых композиций Maceo Plex.

31.12 - Вечеринка «Телепорт» (Киевский телецентр «Карандаш»)

Один из вариантов правильного завершения года – вечеринка внежанровой электронной музыки в легендарном киевском здании «Карандаш». В ночь с 31 декабря на 1 января башня Киевского телецентра откроет свои двери для всех обладателей заветных билетов. Огромный холл всего на одну ночь превратится в круговой танцпол, лифтовые шахты – в площадки для виджеинга, а стены - в обшивку космического корабля. Всю ночь для гостей будут играть Morphom, Marsbeing, Kulakostas, Polygrim, Hindu и Danielyan, будут работать бары, фотозоны, 3D-мэппинг и другие яркие развлечения.