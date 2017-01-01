Авторитетные критики назвали лучшие фильмы 2017 года

Сразу три награды получила антивоенная драма о журналистах

Национальный совет кинокритиков США опубликовал собственный список лучших фильмов 2017 года. В категории «Лучший фильм» победило «Секретное досье» Стивена Спилберга. Лента рассказывает о секретных документах Министерства обороны США, которые были опубликованы в издании The Washington Post. Эти бумаги не были предназначены



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фильм "Секретное досье"

Сразу три награды получила антивоенная драма о журналистах

Национальный совет кинокритиков США опубликовал собственный список лучших фильмов 2017 года. В категории «Лучший фильм» победило «Секретное досье» Стивена Спилберга. Лента рассказывает о секретных документах Министерства обороны США, которые были опубликованы в издании The Washington Post.

Эти бумаги не были предназначены для прессы. Однако сотрудник Пентагона Дэниел Эллсберг передал их журналистам, так как выступал против войны во Вьетнаме. В этих документах сообщалось в частности о том, что администрация тогдашнего президента США Линдона Джонсона лгала общественности и конгрессу. Также в них говорилось о том, что администрация Ричарда Никсона тайно предпринимала действия по эскалации военного конфликта. В связи с этим власти подают на газету в суд.

Главные роли в картине исполнили Том Хэнкс и Мэрил Стрип. Они получили от Нацсовета кинокритиков награды за лучшую мужскую и женскую роли.

А при за лучшую режиссуру достался Грете Гервиг за её дебют «Леди Птица». Главную роль в ней исполнила Сирша Ронан. Картина рассказывает об ученице строгой католической школы, которая жаждет свободы и бунта. Также эта картина получила награду за лучшую актёрскую работу второго плана, которую унесла Лори Меткаф.

А приз за лучшую мужскую роль второго плана получил Уиллем Дефо за ленту «Проект «Флорида».

В категориях «лучший актёрский ансамбль» и «лучший режиссёрский дебют» победил ужастик «Прочь».

За оригинальный сценарий наградили «Призрачную нить» Пола Томаса Андерсона. А за адаптированный скрипт – «Горе-творца».

Среди анимаций не оказалось равных «Коко», а лучшая картина на иностранном языке – «Фокстрот».

Джерело: Сегодня