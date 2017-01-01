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    Составлен список лучших кинокомедий XXI века

    Подборка включает 35 небанальных и смешных фильмов
    Известное интернет-издание о кино Collider опубликовало список лучших комедий, которые вышли в течение последних 17 лет. В него вошло 35 лент. При этом они расставлялись без распределения по местам, сообщает «Главком». Наиболее яркими кинохитами из списка стали «Залечь на дно в Брюгге» Мартина Макдонаха,
    • ГЛАВКОМ
    • Вчора, 17:31
    • Розсилка

    Подборка включает 35 небанальных и смешных фильмов

    Известное интернет-издание о кино Collider опубликовало список лучших комедий, которые вышли в течение последних 17 лет. В него вошло 35 лент. При этом они расставлялись без распределения по местам, сообщает «Главком».

    Наиболее яркими кинохитами из списка стали «Залечь на дно в Брюгге» Мартина Макдонаха, «Реальные упыри» Тайки Вайтити и «Отель „Гранд Будапешт“» Уэса Андерсона, а также сразу три фильма Эдгара Райта: «Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые» и «Скотт Пилигрим против всех».

    Кроме того, в список вошли картины «Телеведущий: Легенда про Рона Бургунди» Адама Мак-Кея, «Дрянные девчонки» Марка Уотерса, «Школа рока» Ричарда Линклейтера, «Поцелуй навылет» Шейна Блэка, «Милая Фрэнсис» Ноя Баумбаха.

    Также здесь встречаются сразу две анимации: «Лего. Фильм» и «Отряд „Америка“: Всемирная полиция».

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