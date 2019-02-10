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    Опубликованы фото самых модных платьев весны

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    Опубликованы фото самых модных платьев весны
    vogue.ua

    До весны остались считанные недели, а это значит, что пора обновлять гардероб и готовиться встречать первые теплые дни с новым платьем и хорошим настроением

    Весна – это свежесть, а легкие пастельные оттенки ее верные спутники. Этой весной дизайнеры вспомнили о пыльной розе – деликатной, нежной и аккуратной. Особенно хорошо этот цвет выглядит на коктейльных платьях из шелка или шифона.

    Простая элегантность снова в почете. Платья без лишнего декора, в которых можно смело провести весь день, в новом сезоне показали бренды The Row, Emilia Weakstead и Proenza Schouler.

    Кружево, которое последние несколько сезонов не часто встречалось на подиумах, в новом сезоне возвращается в паре с необычным кроем и яркими цветами. Причем, включить его в свой весенний гардероб смело смогут и поклонницы классики, и винтажа, и fashion-экспериментов.

    Платья-сетки, которые многие помнят еще из 1990-х, дизайнеры воскресили наступающей весной. Чаще всего для для их плетения использована технология кроше. Точно понравятся такие плетеные одежды поклонницам бохо и многослойности. Кстати, сетка появилась и в коллекциях дизайнеров-футуристов. Например, Николя Жескьер из Louis Vuitton показал платье, которое легко представить в фильме-антиутопии.

    Популярность инфантильного и романтического стиля психологи объясняют желанием модниц сбежать от реальных каждодневных проблем. Дизайнеры помогают им это сделать – платья-пирожные самых вкусных оттенков сложно представить где-то в офисе, но кто мешает в них радоваться жизни и весне с наступлением выходных.

    Поклонницы денима, которые не готовы расстаться с любимым материалом с наступлением весны, могут пополнить свой гардероб джинсовыми платьями. У бренда Coach они вдохновлены эстетикой вестернов, а в Balmain и Isabel Marant обращаются к моде 1980-х и используют светлый вареный деним.

    Украшенные невесомыми перьями платья, которые заполонили праздничные новогодние коллекции, возвращаются к нам и с наступлением весны. На каждый день можно выбрать наряд, где перья являются лишь декором и акцентом, а для особого случая можно выбрать и что-то более экстремальное, в духе последней коллекции Marc Jacobs.

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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua


    Длина миди, открывающая щиколотки, идет девушкам с самой разной фигурой. Дизайнеры этим пользуются и в новых весенних коллекциях сочетают ее с нежными весенними оттенками или эффектной мелкой плиссировкой. Не оглянутся такой девушке вслед просто невозможно.

    Джерело: vogue.ua

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