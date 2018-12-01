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    Камбэк из 90-х: модные заколки с подиумов

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    Камбэк из 90-х: модные заколки с подиумов
    vogue.ua

    Ограничений в дизайне нет, действует лишь одно правило: «долой минимализм»

    В новом сезоне осень-зима 2018/19 «крабики», заколки-«автоматы», гребешки, ободки-пружинки и повязки на голову снова на пике популярности, совершив триумфальный камбэк из 90-х.  

    На подиуме появились заколки различных форм и размеров, инкрустированные стразами, камнями, перьями, жемчугом, бантами и цветами. 

    На смену невзрачным невидимкам пришли красивые заколки в форме сердца, круга, звезды или даже прямые, щедро украшенные камнями различных цветов и размеров.

    Так, на показе Zadig & Voltaire модели продемонстрировали множество примеров: от прямых классических моделей до изогнутых форм, украшенных пером марабу. Dolce & Gabbana поместили на симметричные заколки религиозные изображение ангелов, а Faustine Steinmetz  украсили собранные в пучок волосы с помощью заколки-цветка.

    С легкой руки стилиста Гвидо Палау, который занимался подготовкой бьюти образов на шоу Alexander Wang, на подиум вернулись металлические заколки-крабики. 

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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua

    В то время как Ashley Williams сделали ставку на сверкающие заколки с крупными надписями из стразов, а Ashish поместили на головы моделей изящные заколки-бабочки.

    Джерело: vogue.ua

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