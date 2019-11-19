Освобожденный из российского плена моряк женился (фото)



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Свадебные фото жена Варимеза опубликовала на своей странице в Facebook

В эти выходные сыграл свадьбу Владимир Варимез — один из 24 наших моряков, попавших в российский плен в ноябре 2018 года во время перехода кораблей из Одессы в Мариуполь и освобожденных в сентябре нынешнего года.

27-летний старший матрос буксира «Яны Капу» отпраздновал на своей малой родине — в Болградском районе Одесской области.

На торжественную церемонию в Болградском районном РАГСе собрались родные, друзья, просто местные жители, которые почти десять месяцев нахождения Владимира в российских застенках переживали за земляка.

Инна — любимая Владимира Варимеза — всеми силами поддерживала его в то трудное время. Она не только писала письма, но и приезжала на судебные заседания.

В сентябре, практически сразу после освобождения Владимира, состоялась помолвка. А ныне молодожены официально оформили свой семейный союз.

Джерело: Обозреватель