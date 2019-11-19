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    Освобожденный из российского плена моряк женился (фото)

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    Освобожденный из российского плена моряк женился (фото)
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    Свадебные фото жена Варимеза опубликовала на своей странице в Facebook

    В эти выходные сыграл свадьбу Владимир Варимез — один из 24 наших моряков, попавших в российский плен в ноябре 2018 года во время перехода кораблей из Одессы в Мариуполь и освобожденных в сентябре нынешнего года.

    27-летний старший матрос буксира «Яны Капу» отпраздновал на своей малой родине — в Болградском районе Одесской области. 

    На торжественную церемонию в Болградском районном РАГСе собрались родные, друзья, просто местные жители, которые почти десять месяцев нахождения Владимира в российских застенках переживали за земляка. 

    Инна — любимая Владимира Варимеза — всеми силами поддерживала его в то трудное время. Она не только писала письма, но и приезжала на судебные заседания. 

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    Освобожденный из российского плена моряк женился (фото)
    Освобожденный из российского плена моряк женился (фото)
    Освобожденный из российского плена моряк женился (фото)
    Освобожденный из российского плена моряк женился (фото)
    Освобожденный из российского плена моряк женился (фото)

    В сентябре, практически сразу после освобождения Владимира, состоялась помолвка. А ныне молодожены официально оформили свой семейный союз.

    Джерело: Обозреватель

    фотография Facebook украинские моряки время
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