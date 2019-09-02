«Танцы со звездами»: яркие моменты второго эфира



Розсилка ВІДПРАВИТИ

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Новый выпуск, который прошел 1 сентября, получил название «Вечер легенд». Каждая пара получила непростое задание – рассказать собственную историю о кумирах, дополнив ее тематической постановкой

Темой выпуска был «Вечер легенд», поэтому участники примерили эффектные костюмы и презентовали потрясающие постановки.

Сразу после шоу сеть заполонили яркие и эффектные фото со съемочной площадки «Танцев со звездами 2019». Страстные па и откровенные истории уже успели покорить украинцев.

«Вечер легенд» стал настоящим откровением для участников проекта, ведь в видеодневниках они должны были признаться, кто из знаменитостей является их кумиром.

Так, Людмила Барбир перевоплотилась в своего кумира принцессу Диану, Виктория Булитко – в Эдит Пиаф, Алексей Яровенко – Джеймса Брауна, Владимир Остапчук – Олега Винника. А вот Дзидзьо назвал Владимира Ивасюка и заявил, что все гонятся за иностранными артистами, несмотря на достижения украинских легенд.

Пожалуй, самым трогательным была запись Даниэля Салема. Он назвал кумиром свою маму, которая умерла от рака, когда ему было всего 15.

В видеодневнике он признался, что его мама вышла после объявления диагноза с улыбкой и до конца боролась с недугом. Поэтому постановка – это поддержка всем людям, которые ежедневно преодолевают болезнь.

Борьбу с болезнью пара показала в трогательном контемпорари, который растрогал немало людей в зале «Танцев со звездами 2019», в частности, Екатерину Кухар.





Джерело: 24tv.ua